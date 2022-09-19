Экономика

Банк «Открытие» начал перевод роботов на российскую платформу PIX Robotics

Экономика 19.09.2022 10:28
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19.09.2022 10:28


В ближайших планах «Открытия» конвертировать более 300 роботов и перевести созданную отказо- и катастрофоустойчивую архитектуру на российские технологические решения.
В штаб-квартире банка «Открытие» на Большой Ордынке состоялась новая встреча лидеров цифровой трансформации бизнеса на тему импортозамещения RPA-систем. Опытом проектов миграции на отечественные платформы поделились ГМК «Норильский никель», ООО «ЦТР «Некст» (ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»), ПАО «Ростелеком», эксперты банка «Открытие», представители интегратора iFellow и вендоров Primo RPA, PIX Robotics, Sherpa RPA. В дискуссии также приняли участие представители ПАО «Трубная металлургическая компания», Группы НЛМК, Газпромбанка, интеграторов GlowByte, DM Solutions и др.
Эксперты банка «Открытие» объявили о завершении пилотных проектов с ведущими вендорами отечественных платформ RPA (Primo, Sherpa, PIX, Robin) и старте миграции иностранных RPA-систем на одно из выбранных целевых решений – PIX Robotics.
В июле мы начали обучение сотрудников Центров роботизации и Центра компетенций и к 1 октября должны перейти на использование российского RPA решения. На текущий момент 2/3 роботов, самые важные из них, уже в стадии перевода и будут перенесены на целевую отечественную систему до конца года, – сообщила старший вице-президент, заместитель руководителя операционного блока банка «Открытие» Оксана Апейкина.
По словам руководителя службы технологий операционных процессов банка «Открытие» Александра Мусихина, около 70% кода роботов автоматически конвертируется на российское решение за счет конвертора от PIX Robotics.
Параллельно переходу на новые платформы решаются вопросы увеличения серверных мощностей, идет обновление методологии и рефакторинг кастомных библиотек, внедряются компоненты отказоустойчивой архитектуры, – уточнил он.
В ходе мероприятия эксперты банка «Открытие» и PIX Robotics анонсировали разработку нового совместного продукта PIX ENTERPRISE TRANSFORMATION (PIX ET), позволяющего эффективно управлять процессами, ресурсами и цифровой трансформацией в компаниях.
PIX ET совместно с фокус-группой банка «Открытие» объединит инструменты анализа, оптимизации и трансформации. Он будет включать модули роботизации процессов, анализа и управления ими, развития и вовлечения сотрудников, а также единый портал, позволяющий объединить компоненты модулей. Все модули нового продукта специалисты вендора и банка планируют реализовать к концу 2023 года.
Участники мероприятия отметили в положительном ключе появление новых продуктов и развитие технологии RPA на российском рынке, как сигнал, что российский рынок не стагнирует, а напротив принял вызов и развивается.
Сформировался круг лидеров (вендоров, интеграторов, клиентов) миграции RPA, которые сейчас во многом определяют дальнейшие пути развития технологии в России. Передовые компании на рынке активно идут по пути миграции роботов на отечественные RPA. Им достаются все трудности первопроходца, но и признание рынка: на основе их опыта уже удаётся создать конкретные «дорожные карты» для тех, кто будет двигаться следом, – отметил руководитель практики RPA компании iFellow Глеб Леонов.



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