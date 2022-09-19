Экономика

Клиенты ВТБ нарастили объем переводов в дружественные страны до 5 млрд рублей

Экономика 19.09.2022 09:56 Новости компаний
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19.09.2022 09:56 Новости компаний


За три месяца с момента запуска трансграничных переводов в национальных валютах дружественных стран клиенты ВТБ совершили более 13 тысяч транзакций на сумму 5,3 млрд рублей. Это в десятки раз больше объема переводов по этим направлениям за аналогичный период прошлого года. Наибольшую долю занимают переводы в Белоруссию.

 
-Несмотря на введенные в этом году ограничения, ВТБ продолжает расширять географию денежных переводов за рубеж как альтернативу системе SWIFT. На первом этапе мы запустили переводы в национальных валютах для стран ближнего зарубежья и на постоянной основе расширяем географию нового сервиса. Использование «мягких» валют максимально востребовано у физлиц: помимо возможности совершить перевод своим близким и знакомым в другие страны это еще и отличный стимул для расширения бизнес-связей с дружественными странами. Сейчас ежедневный объем операций наших клиентов в национальных валютах превышает 200 млн рублей, до конца года мы ожидаем его пятикратный рост от текущего уровня, – отметил руководитель департамента по работе с массовым сегментом – старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев.

 
В середине июня ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан и продолжает расширять географию сервиса за счет новых регионов. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо предварительно открыть текущий счет в ВТБ в национальной валюте, купив ее в приложении банка. Далее в разделе «Платежи» выбрать операцию «По реквизитам в валюте» и счет списания, ввести сумму и код банка, указать ФИО, адрес и счет получателя и осуществить перевод. Клиенты могут открыть счет, пополнить его и перевести средства через ВТБ Онлайн или в офисе банка.

 
Уже в третьем квартале клиенты ВТБ смогут мгновенно переводить средства на карты национальных платежных систем в Абхазии, Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Для этого пользователю ВТБ Онлайн будет достаточно указать номер карты и ФИО получателя платежа, не тратя время на заполнение полных реквизитов счета.

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