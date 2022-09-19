Клиенты ВТБ нарастили объем переводов в дружественные страны до 5 млрд рублей

Экономика 19.09.2022 09:56 Новости компаний
0
19.09.2022 09:56 Новости компаний
За три месяца с момента запуска трансграничных переводов в национальных валютах дружественных стран клиенты ВТБ совершили более 13 тысяч транзакций на сумму 5,3 млрд рублей. Это в десятки раз больше объема переводов по этим направлениям за аналогичный период прошлого года. Наибольшую долю занимают переводы в Белоруссию.
-Несмотря на введенные в этом году ограничения, ВТБ продолжает расширять географию денежных переводов за рубеж как альтернативу системе SWIFT. На первом этапе мы запустили переводы в национальных валютах для стран ближнего зарубежья и на постоянной основе расширяем географию нового сервиса. Использование «мягких» валют максимально востребовано у физлиц: помимо возможности совершить перевод своим близким и знакомым в другие страны это еще и отличный стимул для расширения бизнес-связей с дружественными странами. Сейчас ежедневный объем операций наших клиентов в национальных валютах превышает 200 млн рублей, до конца года мы ожидаем его пятикратный рост от текущего уровня, – отметил руководитель департамента по работе с массовым сегментом – старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев.
В середине июня ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан и продолжает расширять географию сервиса за счет новых регионов. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо предварительно открыть текущий счет в ВТБ в национальной валюте, купив ее в приложении банка. Далее в разделе «Платежи» выбрать операцию «По реквизитам в валюте» и счет списания, ввести сумму и код банка, указать ФИО, адрес и счет получателя и осуществить перевод. Клиенты могут открыть счет, пополнить его и перевести средства через ВТБ Онлайн или в офисе банка.
Уже в третьем квартале клиенты ВТБ смогут мгновенно переводить средства на карты национальных платежных систем в Абхазии, Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Для этого пользователю ВТБ Онлайн будет достаточно указать номер карты и ФИО получателя платежа, не тратя время на заполнение полных реквизитов счета.
Банк Уралсиб запустил акцию «Год без комиссии по кредитной карте»19.09.2022 11:48
Экономика 19.09.2022 11:48
Банк «Открытие» начал перевод роботов на российскую платформу PIX Robotics19.09.2022 10:28
Экономика 19.09.2022 10:28
На «Красном Октябре» состоялся молодежный форум для работников металлургической отрасли19.09.2022 10:23
Экономика 19.09.2022 10:23
Сбер приглашает предпринимателей на бизнес-форум в Волгограде19.09.2022 09:49
Экономика 19.09.2022 09:49
Доходы населения Волгоградской области резко взлетели после начала СВО17.09.2022 10:59
Экономика 17.09.2022 10:59
ВТБ в Волгограде нарастил выдачу кредитов наличными на 32%16.09.2022 16:26
Экономика 16.09.2022 16:26
Банк «Открытие»: высокая сберегательная активность провоцирует снижение ключевой ставки16.09.2022 15:41
Экономика 16.09.2022 15:41
Студенты проявили интерес к образовательным кредитам16.09.2022 14:56
Экономика 16.09.2022 14:56
Сбер выступил генеральным партнёром Российской недели государственно-частного партнёрства16.09.2022 13:32
Экономика 16.09.2022 13:32
Токари АО «КАУСТИК» приняли участие в областном конкурсе «Лучший по профессии»16.09.2022 12:17
Экономика 16.09.2022 12:17
ВТБ принял заявки на промышленную ипотеку на 5 млрд рублей16.09.2022 11:03
Экономика 16.09.2022 11:03
Сбер: количество выданных образовательных кредитов в Поволжье выросло15.09.2022 19:24
Экономика 15.09.2022 19:24
Банк «Открытие»: до конца года цены на нефть останутся на уровне $90-95 за баррель Брент15.09.2022 16:06
Экономика 15.09.2022 16:06
Сбер начал перевод своих сайтов на российские сертификаты удостоверяющих центров15.09.2022 16:00
Экономика 15.09.2022 16:00
Группа ВТБ посчитала траты россиян на обогреватели в начале осени15.09.2022 15:55
Экономика 15.09.2022 15:55