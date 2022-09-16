Волгоградца оштрафовали на 690 тысяч за расклейку листовок про армию

Расследования 16.09.2022 12:25
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16.09.2022 12:25
Волгоградца Виталия Готра оштрафовали еще на 330 тысяч рублей за расклейку листовок, дискредитирующих армию России. Как сообщили ИА «Высота 102» в Ворошиловском районном суде, в отношении мужчины были составлены 11 протоколов. За каждое административное правонарушение суд назначил ему штраф в размере 30 тысячи рублей.
Между тем, ранее Виталий Готра был оштрафован Ворошиловским районным судом на 360 тысяч рублей по 12 составленным в отношении него административным протоколам. Листовки мужчина расклеивал на улицах города в августе этого года.
Таким образом, общая сумма штрафа составила 690 тысяч рублей.
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