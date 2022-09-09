В Волгограде серийного дискредитатора ВС РФ оштрафовали на 360 тысяч

Ворошиловский районный суд Волгограда в сегодняшнем заседании рассмотрел 12 административных материалов по факту дискредитации армии России. Как сообщает ИА «Высота 102», Виталий Готра размещал на улицах города наклейки с соответствующим текстом.

— Виталий Готра привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ — публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — За каждое административное правонарушение суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. Общая сумма штрафов составила 360 000 рублей. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

в судебном заседании установлено, что Виталий Готра в августе 2022 года размещал на улицах в Ворошиловском районе Волгограда наклейки с текстом, направленным на дискредитацию использования российской армии. По данному факту сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области составили протоколы об административном правонарушении.

Как стало известно журналистам ИА «Высота 102», всего на мужчину составлено 23 протокола. В производстве суда находятся еще 11 материалов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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