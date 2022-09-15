Здравоохранение

Профессор из Волгограда рассказала, что и зачем обязательно добавляют в вакцины

Здравоохранение 15.09.2022 14:08
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15.09.2022 14:08


Еще год назад жители Волгоградской области активно интересовались информацией о том, из чего состоят современные вакцины и особенно – вакцины от COVID-19. Со временем дискуссии утихли, однако интерес по-прежнему остается актуальным. И уже известно, что один из главных компонентов – это адъюванты. Зачем их добавляют в препараты и какой механизм их действия, рассказала заведующая кафедрой иммунологии Волгоградского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Элеонора Белан.

Смысл работы адъюванта скрыт в его латинском происхождении: adjuvantis — «помогающий, поддерживающий». Адъювант – это стимулятор иммунной системы, чья главная задача – повышение ответной реакции организма на вирусные антигены, содержащиеся в вакцине (т.е., введенные в организм в процессе вакцинации), – объясняет профессор. – Напомню, что антиген – это генетически чужеродное для организма вещество, на которое он дает иммунный ответ. Цель его – ликвидация антигена в рамках защиты организма. Включение адъювантов в состав вакцин значительно усиливает их иммуногенность – ключевую способность антигена индуцировать иммунный ответ в организме человека на опасные возбудители заболеваний, формировать иммунную защиту.

Отмечу, что современные адъюванты могут иметь как органическое, так и неорганическое происхождение и уже около 100 лет широко применяются в медицине при изготовлении множества вакцинных препаратов. При разработке той или иной вакцины адъювант объединяется с антигеном таким способом, чтобы обеспечить развитие оптимального типа иммунного ответа с минимальными побочными эффектами для организма.

Если при иммунизации вводится меньше антигенов, по сути чужеродных для организма белков, то снижается вероятность побочных эффектов. 

Использование адъювантов позволяет реализовать так называемую "антиген-сберегающую" стратегию. Иными словами, появляется возможность производить больше вакцины из того же количества антигенов, быстрее развернуть производство и за короткий срок привить больше людей. Это особенно важно в условиях эпидемии.

Говоря о плюсах применения адъювантов, Элеонора Белан отмечает: за счет своей эффективности они позволяют получить надежный иммунитет даже на малые дозы антигена, уменьшить количество инъекций и, как следствие, снизить лекарственную нагрузку на организм.

– Особенно эффективно применение вакцин с адъювантами для лиц с нарушениями работы иммунной системы - так называемых иммунокомпрометированных пациентов. В их числе - пожилые вакцинируемые пациенты, дети, люди с ослабленным иммунитетом, – говорит специалист.

Существует два механизма, согласно которым адъюванты реализуют своё действие. 

– В рамках первого в месте введения вакцины с адъювантом создается «депо» - адъювант направленно распределяется на отдельные клетки - вакцина начинает медленнее и дольше «перерабатываться» иммунной системой, вследствие чего иммунный ответ пролонгируется и усиливается, – объясняет Элеонора Белан. – В рамках второго механизма адъювант стимулирует активность клеток иммунной системы, отвечающих за производство антител или формирование клеточной защиты. Антитела — это белки, которые продуцируются клетками иммунной системы в ответ на внедрение возбудителя (или его фрагмента в составе вакцины) и связывают возбудитель, находящийся в нашем организме в «свободном плавании». Клеточная защита осуществляется специальными «клетками-убийцами», которые распознают в организме инфицированные клетки и затем ликвидируют их. Стоит сказать, что разные адъюванты могут усиливать формирование или антител, или вышеуказанных «клеток-убийц».

Адъюванты входят в состав многих вакцин, в том числе, и в состав Sputnik V

– Вакцина Sputnik V представляет собой фрагмент генома коронавируса, который кодирует S-белок, ответственный за фиксацию на соответствующих структурах. Для его доставки к клеткам организма используют оболочку непатогенного штамма аденовируса, у которого удален геном. После инъекции клетки, куда был доставлен материал, начинают продуцировать S-белок, в ответ на который развивается иммунный ответ, защищающий от естественной инфекции. На следующем этапе система иммунитета удаляет клетки, продуцирующие S-белок, но сохраняет в своих структурах память о нем. Аденовирусная же оболочка выполняет при этом не только транспортную функцию, но и, будучи чужеродным белком, усиливает иммунный ответ, и, таким образом, является адъювантом. Вакцины против гриппа, содержащие другой адъювант - азоксимера бромид, производятся в России свыше двух десятков лет и давно доказали свою эффективность и высокий профиль безопасности.

На сегодняшний день, отвечает Белан, у адъювантных технологий имеется крупный потенциал для предотвращения инфекционных заболеваний глобального значения, позволяя повысить эффективность и безопасность, но при этом снизить стоимость вакцинных препаратов, что представляется крайне важным, учитывая высокую социально-медицинскую значимость инфекционных заболеваний.

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