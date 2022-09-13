Экономика

Банк «Открытие» приглашает клиентов создать финансовую «Семью»

Экономика 13.09.2022 14:32
0
13.09.2022 14:32


Банк «Открытие» запустил новый сервис «Семья», который позволяет объединять членов семьи в общую группу и получать за это бонусы и целый ряд преимуществ. Услуга бесплатно предоставляется действующим и новым клиентам в мобильном и интернет-банке. 
В «Семье» банка «Открытие» управлять финансами максимально выгодно: можно совместно быстрее накапливать бонусы, делиться ими с другими участниками и компенсировать крупные покупки. Для круглосуточной поддержки финансовой «Семьи» действует приоритетная линия в call-центре банка. В дальнейшем станут доступны и другие преимущества семейного банка.
Максимальное число участников «Семьи» – четыре человека. Для пользования сервисом необходимо иметь карту Opencard. Если член семьи пока не клиент банка, организатор группы может пригласить его, направив уникальную ссылку для оформления бесплатной дебетовой Opencard. Приглашающий получит вознаграждение по 1 000 рублей за каждого члена семьи, оформившего карту, и дополнительно 500 бонусных рублей за первого нового клиента банка. А новый клиент банка — 500 бонусных рублей на свой бонусный счет. Таким образом, за создание семьи можно получить вознаграждение до 5 000 рублей: 3 000 рублей на счет и 500 бонусный рублей на бонусный счет приглашающему и 1 500 бонусных рублей приглашенным.
Мы активно развиваем направление family banking в «Открытии» и новый сервис «Семья» станет удобным дополнением к набору финансовых услуг, предлагаемых банком. Теперь клиенты, объединенные в семейную группу, получили возможность эффективнее распоряжаться семейными финансами и выгодно использовать накопленные бонусы, — отметила вице-президент, лидер трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие» Яна Тимофеева.
Начать пользоваться семейным банком можно в интернет-банке или мобильном приложении «Открытия». Подробнее об услуге можно узнать на сайте банка.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
13.09.2022 16:27
Экономика 13.09.2022 16:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.09.2022 15:02
Экономика 13.09.2022 15:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.09.2022 14:20
Экономика 13.09.2022 14:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.09.2022 14:06
Экономика 13.09.2022 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.09.2022 10:12
Экономика 13.09.2022 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.09.2022 18:57
Экономика 12.09.2022 18:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.09.2022 17:25
Экономика 12.09.2022 17:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.09.2022 10:20
Экономика 12.09.2022 10:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2022 15:29
Экономика 09.09.2022 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2022 15:03
Экономика 09.09.2022 15:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2022 14:29
Экономика 09.09.2022 14:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2022 11:27
Экономика 09.09.2022 11:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2022 10:26
Экономика 09.09.2022 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.09.2022 21:33
Экономика 08.09.2022 21:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.09.2022 17:44
Экономика 08.09.2022 17:44
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:52
«Решил, что нужно быть там»: вернувшегося из Украины подполковника запаса наградили в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:43
«Мой сын не Дон Корлеоне»: под Волгоградом от общественности и СМИ скрыли процесс по обвинению врача в смерти ковид-пациенткиСмотреть фотографии
16:24
В Госдуме соскучились по Instagram*: депутаты заговорили о разблокировкеСмотреть фотографии
16:00
Губернатор Бочаров и Дмитрий Медведев обсудили совместные планыСмотреть фотографии
15:39
Особый отдел СУ СКР в Волгограде предъявил обвинение убийце охранника КадинаСмотреть фотографии
15:02
Гордума Волгограда 15 сентября обсудит передачу электротранспорта в концессиюСмотреть фотографии
14:57
Детский омбудсмен покидает квалифколлегию судей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:55
Убивали с особой жестокостью: МВД объявило в розыск украинских военных преступниковСмотреть фотографии
14:40
Просьбу волгоградки, потерявшей на Украине сына, отправили гулять по кабинетам чиновниковСмотреть фотографии
13:48
Болельщика оштрафовали за брошенную на поле «Волгоград Арены» бутылку «Coca Cola»Смотреть фотографии
12:48
Блондинки в парламенте: эксперты высказались о довыборах в Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
12:30
Замдиректора оборонного завода «Метеор» наладил контрабанду в КиргизиюСмотреть фотографии
12:14
СК поставил точку в деле о падении школьника с высоты в ГДЮЦ ВолгоградаСмотреть фотографии
11:49
Без шума и пыли: в Волгограде пустят электробус по маршруту № 15аСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
Под Волгоградом вынесли приговор женщине, застрелившей мужа из пневматической винтовкиСмотреть фотографии
10:21
Водитель иномарки погиб в ДТП с фурой в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:09
Задержанному ФСБ за призывы к расправе над чиновниками волжанину вынесли приговорСмотреть фотографии
09:52
Полез в кабину и получил удар: водителя самосвала убило током в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:31
Птицу и скотину нельзя: в Волгограде продают 97 га земли под жилую застройкуСмотреть фотографии
08:56
Под Волгоградом готовятся перехватывать вражеские дроныСмотреть фотографии
07:48
В Волгоградской области снизился спрос на программистовСмотреть фотографии
07:41
МЧС предупредило волгоградцев о граде и урагане 13 сентябряСмотреть фотографии
21:38
В волгоградских трамваях появится тревожная кнопкаСмотреть фотографии
21:13
Иногородним кандидатам разрешат избираться в думу ВолгоградаСмотреть фотографии
20:52
Средние зарплаты волгоградских учителей выросли до 38 тысяч рублейСмотреть фотографии
20:03
Под Волгоградом автомобиль смял остановку и цветочный павильонСмотреть фотографии
19:51
В Волжском назначили нового начальника по озеленениюСмотреть фотографии
19:14
Дождевики или валенки?: ученый из Волгограда рассказал, какой будет осень и что готовит зимаСмотреть фотографии
18:15
Следователь особого отдела СКР за взятки в 21 млн идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде трое коммунальщиков осуждены за аферу с показаниями теплосчетчиковСмотреть фотографии
 