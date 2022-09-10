Умер один из пострадавших в страшном ДТП со «скорой» под Волгоградом









В Михайловской ЦРБ умер 56-летний водитель иномарки, получивший тяжелые травмы в ДТП со «скорой» на трассе Москва-Волгоград.













- В Михайловскую ЦРБ было доставлено трое пострадавших. Мужчина 1966 года рождения был в тяжелом состоянии, он скончался. Мужчина 1991 года рождения – состояние средней степени тяжести. Женщина 1987 года рождения осмотрена и направлена на амбулаторное лечение, - сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Как ранее сообщалось, ДТП с автомобилем скорой помощи произошло в 23.50 на 794 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе.













По предварительной информации, 31-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-А6ВR23», который двигался со стороны Волгограда в направлении Москвы без проблесковых огней, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения.

В результате «скорая» столкнулась с двигавшимися во встречном направлении автомобилями «Renault Megane Scenic» под управлением 56-летнего водителя и «Лада Калина» под управлением 31-летнего водителя, затем автомобиль «ГАЗ» опрокинулся на проезжую часть.

В больницу с места происшествия были доставлены оба водителя и 35-летняя пассажирка автомашины «ГАЗ».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



