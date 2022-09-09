Расследования

В Волгоградской области женщина погибла, пытаясь согреться в собственном доме

Расследования 09.09.2022 10:36
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09.09.2022 10:36


В Жирновском районе Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели 70-летней женщины на пожаре 8 сентября. По предварительным данным, сельчанка могла погибнуть, пытаясь согреться из-за низких температур с помощью обогревателя. В региональном ГУ МЧС России сообщают, что сигнал о возгорании в частном доме в поселке Линево поступил около шести утра.

– При тушении пожара в рабочем поселке Линево, в переулке Чапаева, обнаружен труп женщины 1952 года рождения, которая проживала одна, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Установлено, что домовладение электрифицировано, газ не проведен, отопление дома осуществлялось с помощью электрических обогревателей. 

По сведениям представителя СУ СК России по Волгоградской области, возгорание в доме заметили соседи погибшей. 

– Увидев задымление из дома, жители поселка вызвали сотрудников МЧС, которые обнаружили в ходе тушения тело. Вероятной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с электроприборами, очаг возгорания обнаружен в комнате, где стоял обогреватель, – уточняет Буянова. – Тело обнаружено там же. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Признаков криминального характера смерти нет. Организована проверка.

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