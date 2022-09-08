Дзержинский районный суд Волгограда рассмотрел административный материал о мелком хулиганстве в отношении 22-летнего жителя Городища, который вечером 4 сентября открыл стрельбу из пневматического пистолета на остановке по улице Исторической. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Дзержинского райсуда, молодой человек ближайшие 10 дней проведет под арестом.

– В 23:10 4 сентября на остановке общественного транспорта «ЖБИ» в Дзержинском районе мужчина произвёл выстрел из пистолета, разбив стекло остановочного павильона. В судебном заседании П. свою виновность в совершении административного правонарушения признал, указал, что готов возместить МБУ «Северное» материальный ущерб, который составил 15650,26 рублей, – рассказали в суде. – Судья учёл признание виновности и раскаяние, в связи с чем назначил административное наказание в виде административного ареста продолжительностью 10 суток. Постановление судьи в законную силу не вступило и может быть обжаловано, но подлежит немедленному исполнению.

Напомним, что о задержании молодого человека полицейскими Дзержинского района стало известно сегодня, 8 сентября. Объясняясь в отделе полиции, задержанный уверял, что выстрел был случайным.