Экономика

Исследование Сбербанка: самый популярный канал продаж для компаний малого бизнеса — маркетплейсы

Экономика 08.09.2022 09:40 Новости компаний
0
08.09.2022 09:40 Новости компаний


Сбербанк провёл опрос среди компаний в сегменте микро- и малого бизнеса сферы торговли и выявил, что самый популярный канал сбыта для предпринимателей, работающих онлайн, — это маркетплейсы (53%). Следом идёт собственный интернет-магазин и социальные сети, доля каждого из каналов — по 19%.
Большинство компаний, работающих в онлайне, не имеют физического канала продаж, при этом подавляющее большинство (95%) планирует дальнейшее развитие в данном сегменте. Компании, которые уже присутствуют в онлайн-каналах, главными задачами при развитии продаж онлайн считают логистику (доставка, упаковка), работу с клиентами (приём звонков, отработка возражений), финансовое консультирование. 
По словам Алексея Шашкина, директора дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, наиболее популярные инструменты, которые используют для развития компании, преимущественно представленные в онлайн-каналах, — это логистические сервисы, создание интернет-магазина и поддержка клиентов онлайн. 
Исследование также подтвердило, что компаниям нужна помощь в финансировании, предоставлении различных способов оплаты, подборе и обучении штата; помощь в поиске клиентов и новых рынков сбыта, аналитике спроса и подборе актуальных товаров, продвижении и рекламе и др. Пресс-служба Сбера, в свою очередь, отмечает, что все эти задачи можно оптимизировать с помощью бесплатных сервисов Сбера: в базовых пакетах услуг доступны самые востребованные нефинансовые сервисы от компаний Группы Сбербанк: «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот». 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
08.09.2022 13:46
Экономика 08.09.2022 13:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.09.2022 11:47
Экономика 08.09.2022 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.09.2022 10:41
Экономика 08.09.2022 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2022 14:02
Экономика 07.09.2022 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2022 14:02
Экономика 07.09.2022 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2022 11:52
Экономика 07.09.2022 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2022 11:34
Экономика 07.09.2022 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2022 10:19
Экономика 07.09.2022 10:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2022 10:00
Экономика 07.09.2022 10:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.09.2022 12:48
Экономика 06.09.2022 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.09.2022 10:00
Экономика 06.09.2022 10:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.09.2022 09:34
Экономика 06.09.2022 09:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.09.2022 09:27
Экономика 06.09.2022 09:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.09.2022 06:06
Экономика 06.09.2022 06:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.09.2022 14:04
Экономика 05.09.2022 14:04
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:45
Бочаров признал, что инфляция «съедает» доходы населения Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:44
«Просто игрались»: полиция задержала волгоградца, стрелявшего на остановкеСмотреть фотографии
12:34
«Хоть бы лавочки поставили»: во Фролово больные с коронавирусом ждут очереди к врачу на улицеСмотреть фотографии
12:20
Родным еще десяти волгоградцев, погибших на Украине, передадут ордена Мужества и медалиСмотреть фотографии
12:08
Жилой комплекс от компании «Синара-Девелопмент» признан лучшим домом ВолгоградаСмотреть фотографии
11:56
Подарок городу? Новый арендатор Центрального рынка заявил о готовности магазинаСмотреть фотографии
11:42
Волжанам досрочно вернули горячую воду после планового отключенияСмотреть фотографии
11:25
Швырнуло на столб и дерево: трое 20-летних волгоградцев покалечились в ночном ДТПСмотреть фотографии
11:03
Для болельщиков из Волжского 10 сентября выделили дополнительную электричкуСмотреть фотографии
11:01
Выводы не сделаны: Экосовет нагрянул на кожевенный завод, травящий волгоградцев аммиаком и сероводородомСмотреть фотографии
10:33
«Он погиб за Родину»: семья ефрейтора Камиля Курмакаева из Ленинска получила похоронку из ДНРСмотреть фотографии
10:19
В Волгоградской области «ВАЗ» влетел в трактор: погиб мужчинаСмотреть фотографии
09:38
В Волгоградской области 42-летний рабочий фермы погиб при уборке навозаСмотреть фотографии
08:42
Почти половина волгоградцев стали болеть 2-3 раза в годСмотреть фотографии
08:30
«Уехал на сенокос»: стали известны обстоятельства исчезновения 56-летнего жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:57
Синоптики пообещали волгоградцам прохладный и солнечный сентябрьСмотреть фотографии
21:14
Под Волгоградом берег Волги от камыша зачищает шведская машинаСмотреть фотографии
20:29
Волгоградскую область за полгода покинули больше 29 тысяч человекСмотреть фотографии
19:51
Ученые Волгограда спроектируют реконструкцию линии СТ за 45 миллионовСмотреть фотографии
19:22
В Волгоградской области из-за частичного обрушения моста ограничили движениеСмотреть фотографии
19:17
Аэропорт Волгограда после эвакуации вернулся к обычной работеСмотреть фотографии
19:02
«Лучше бы зарплаты росли»: волгоградцы поддержали инициативу депутатов о выплатах к 1 сентябряСмотреть фотографии
17:40
«Не дождешься. Садись!»: облсуд отправил семью Мелконян-Смбатян на долгие годы в колониюСмотреть фотографии
17:18
В аэропорту Волгограда объявили эвакуацию из-за угрозСмотреть фотографии
17:12
«Порочный круг не разорвать?»: волгоградец снял на видео дорогу, развалившуюся через 3 дня после ремонтаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:53
Не поделили женщину: в МВД прокомментировали видео со стрельбой на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
15:58
«Мучил 11 часов и снимал на телефон»: насильника девушки в Волгоградской области приговорили к 7 годам колонииСмотреть фотографии
15:47
Очевидцы сняли на видео стрельбу в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
«Это все ради вас»: поселок Горьковский в Волгограде из-за ремонта на железной дороге пытались оставить без света на 2 неделиСмотреть фотографии
14:44
Двум мужчинам впервые в Волгоградской области пересадили новые сердцаСмотреть фотографии
 