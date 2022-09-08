Исследование Сбербанка: самый популярный канал продаж для компаний малого бизнеса — маркетплейсы





Сбербанк провёл опрос среди компаний в сегменте микро- и малого бизнеса сферы торговли и выявил, что самый популярный канал сбыта для предпринимателей, работающих онлайн, — это маркетплейсы (53%). Следом идёт собственный интернет-магазин и социальные сети, доля каждого из каналов — по 19%.

Большинство компаний, работающих в онлайне, не имеют физического канала продаж, при этом подавляющее большинство (95%) планирует дальнейшее развитие в данном сегменте. Компании, которые уже присутствуют в онлайн-каналах, главными задачами при развитии продаж онлайн считают логистику (доставка, упаковка), работу с клиентами (приём звонков, отработка возражений), финансовое консультирование.

По словам Алексея Шашкина, директора дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, наиболее популярные инструменты, которые используют для развития компании, преимущественно представленные в онлайн-каналах, — это логистические сервисы, создание интернет-магазина и поддержка клиентов онлайн.

Исследование также подтвердило, что компаниям нужна помощь в финансировании, предоставлении различных способов оплаты, подборе и обучении штата; помощь в поиске клиентов и новых рынков сбыта, аналитике спроса и подборе актуальных товаров, продвижении и рекламе и др. Пресс-служба Сбера, в свою очередь, отмечает, что все эти задачи можно оптимизировать с помощью бесплатных сервисов Сбера: в базовых пакетах услуг доступны самые востребованные нефинансовые сервисы от компаний Группы Сбербанк: «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот».



