В Дзержинском районе Волгограда сегодня вечером пожарный расчет не смог подъехать к ЖК «Бастион» на бульваре 30-летия Победы, 11а. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, дорогу к дому перегородили многочисленные автомобили жильцов, припаркованные недалеко от подъездов.





— Сработала пожарная сигнализация. Замкнуло проводку в первом подъезде. Приехали несколько расчетов, — рассказали информагентству жильцы дома. — Пожарные машины не смогли близко подъехать. Пришлось тянуть рукава через весь двор.

Как уточнили местные жители, пожарные свернулись и уехали. В свою очередь в ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что вызов был ложный.





— Зафиксирован ложный сигнал о возгорании. Проезду пожарных расчетов никто не мешал, — прокомментировали журналистам ИА «Высота 102» в областном главке МЧС.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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