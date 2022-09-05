Замминистра Оксану Лут в Волгограде впечатлили шоковой заморозкой

Первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут побывала 5 сентября на предприятии, занимающемся шоковой заморозкой овощей в Волгоградской области. Совместно с губернатором Андреем Бочаровым она также оценила достижения других волгоградских компаний агропромышленного комплекса.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, Оксана Лут побывала на площадке ООО «Волгоградтрубопласт». Производство, расположенное в Волгограде, на сегодня включает четыре линии переработки и заморозки цветной капусты, болгарского перца, лука, свеклы, моркови, картофеля, брокколи, кабачков, баклажанов, цуккини, томатов мощностью до двух тонн в час.

В ходе общения с первым замминистра сельского хозяйства Андрей Бочаров сделал акцент на эффективном сотрудничестве фермеров и переработчиков — это позволяет и тем, и другим грамотно подходить к вопросам производства, оптимально определять площади посевов и сорта.

– Хорошо, что в Волгоградской области есть как крупные, так и средние и малые предприятия, которые занимаются овощепереработкой, – сказала Оксана Лут по итогам поездки на волгоградское предприятие. – И очень важно, что администрация региона понимает необходимость кооперации. Мы и дальше будем поддерживать развитие производства и различных видов переработки овощей — это вопрос по продовольственной безопасности, и он является для нас приоритетным.

Она также подчеркнула, что уже прорабатываются вопросы увеличения мер поддержки овощеводства — как в промышленном секторе, так и в сегменте ЛПХ.

Напомним, что с рабочим визитом Оксана Лут прибыла в Волгоград утром 5 сентября. В рамках однодневной рабочей поездки в волгоградский регион чиновницы планируют посетить ведущие волгоградские предприятия АПК.