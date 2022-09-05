Сразу два заместителя Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева прибыли с рабочей поездкой в Волгоградскую область. Как сообщает ИА «Высота 102» , самолет с чиновниками приземлился в аэропорту Волгограда буквально 10 минут назад.

По сведениям информагентства, первый заместитель Оксана Лут и заместитель Марина Афонина в рамках однодневной рабочей поездки в волгоградский регион планируют посетить вместе с губернатором Андреем Бочаровым ведущие волгоградские предприятия агропромышленного комплекса — уже лидирующие на мировом рынке, а также молодые компании, обладающие потенциалом в сфере импортозамещения.

Вероятнее всего, представители Минсельхоза планируют лично ознакомиться с механизмами, выработанными в Волгоградской области в сфере АПК, благодаря которым перерабатывающая отрасль региона за восемь лет к осени 2022 года вышла на качественно новый уровень. Так, напомним, с 200 тысяч тонн до 464 тысяч тонн выросли объемы плодо- и овощепереработки. В этом году планируется перешагнуть планку в 500 тысяч тонн.

С нуля создаются площадки, которые позволяют наиболее эффективно реализовать аграрный потенциал территории: предприятия по шоковой заморозке и сушке овощей, консервные и маслоэкстракционные заводы и другие.