В Волгограде нашли пропавшего из медучреждения мужчину

Происшествия 01.09.2022 08:47
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01.09.2022 08:47
68-летний Курмантай Топалов, об исчезновении которого стало известно 30 августа, найден. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в поисковом отряде «Лиза Алерт». Волонтеры рассказали, что после исчезновения мужчины были размещены листовки-ориентировки с описанием его примет. Один из неравнодушных жителей Волгограда узнал пропавшего и поделился этой ценной информацией.
Курмантая Топалова обнаружили в Дзержинском районе, где он и пропал, однако достаточно далеко от того места, где его видели в последний раз.
Мужчина, как рассказали родные пропавшего, исчез при посещении одной из больниц в Волгограде. Пенсионер вышел на улицу и не вернулся.
Тут же были организованы поиски пропавшего – в них приняли участие волонтеры и родные жителя Палласовского района.
Фото группы "Лиза Алерт" VK.
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