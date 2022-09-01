В Волгограде нашли пропавшего из медучреждения мужчину









68-летний Курмантай Топалов, об исчезновении которого стало известно 30 августа, найден. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в поисковом отряде «Лиза Алерт». Волонтеры рассказали, что после исчезновения мужчины были размещены листовки-ориентировки с описанием его примет. Один из неравнодушных жителей Волгограда узнал пропавшего и поделился этой ценной информацией.





Курмантая Топалова обнаружили в Дзержинском районе, где он и пропал, однако достаточно далеко от того места, где его видели в последний раз.





Мужчина, как рассказали родные пропавшего, исчез при посещении одной из больниц в Волгограде. Пенсионер вышел на улицу и не вернулся.





Тут же были организованы поиски пропавшего – в них приняли участие волонтеры и родные жителя Палласовского района.





Фото группы "Лиза Алерт" VK.