Происшествия

В Волгограде нашли пропавшего из медучреждения мужчину

Происшествия 01.09.2022 08:47
0
01.09.2022 08:47



68-летний Курмантай Топалов, об исчезновении которого стало известно 30 августа, найден. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в поисковом отряде «Лиза Алерт». Волонтеры рассказали, что после исчезновения мужчины были размещены листовки-ориентировки с описанием его примет. Один из неравнодушных жителей Волгограда узнал пропавшего и поделился этой ценной информацией. 

Курмантая Топалова обнаружили в Дзержинском районе, где он и пропал, однако достаточно далеко от того места, где его видели в последний раз. 

Мужчина, как рассказали родные пропавшего, исчез при посещении одной из больниц в Волгограде. Пенсионер вышел на улицу и не вернулся. 

Тут же были организованы поиски пропавшего – в них приняли участие волонтеры и родные жителя Палласовского района. 

Фото группы "Лиза Алерт" VK.
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
01.09.2022 08:27
Происшествия 01.09.2022 08:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 20:01
Происшествия 31.08.2022 20:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 19:21
Происшествия 31.08.2022 19:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 18:27
Происшествия 31.08.2022 18:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 15:57
Происшествия 31.08.2022 15:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 15:05
Происшествия 31.08.2022 15:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 14:45
Происшествия 31.08.2022 14:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 13:53
Происшествия 31.08.2022 13:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 12:45
Происшествия 31.08.2022 12:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 11:40
Происшествия 31.08.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 11:22
Происшествия 31.08.2022 11:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 09:52
Происшествия 31.08.2022 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 19:25
Происшествия 30.08.2022 19:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 17:48
Происшествия 30.08.2022 17:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 16:12
Происшествия 30.08.2022 16:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:36
МЧС предупредило о грозах и граде в Волгоградской области 1 сентябряСмотреть фотографии
09:17
«У нас особый режим?»: в Волгограде в некоторых школах не пустили родителей на линейкиСмотреть фотографии
08:47
В Волгограде нашли пропавшего из медучреждения мужчинуСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде дерево рухнуло на балкон 4-этажкиСмотреть фотографии
08:24
«ЕвроХим-ВолгаКалий» предложил создать филиал музея-заповедника «Сталинградская битва» в КотельниковоСмотреть фотографии
08:11
Цены на бензин в Волгоградской области сдвинулись на копейкуСмотреть фотографии
06:00
Власти Михайловки объяснились по поводу прохудившейся крыши нового детсадаСмотреть фотографии
21:52
Матерился и пытался драться: волгоградца арестовали за дебош в троллейбусе № 15АСмотреть фотографии
21:20
Успеть за 10 дней: смотрим на новый амфитеатр Волгограда за неделю до открытияСмотреть фотографии
20:01
В Волжском из элитной высотки эвакуировали 30 человек: видео пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
19:21
Огонь возрождается и идет по пятам: под Волгоградом ландшафтные пожары снова выжигают поля – репортажСмотреть фотографииCмотреть видео
18:41
В небе над Волгоградом 10 сентября пролетят реактивные самолетыСмотреть фотографии
18:27
Пострадавших в ДТП жителей Уфы и Самары перевели в больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
18:06
Детский фонд помог в Волгоградской области собрать детей из Донбасса в школуСмотреть фотографии
17:30
Ядовитые пауки каракурты искусали за лето 26 жителей Волгограда и областиСмотреть фотографии
17:07
Волгоградцев просят помочь в расследовании зверского убийства семьи с ребенкомСмотреть фотографии
16:49
Оставшимся без рынка «Людмила» предпринимателям предложили торговать под открытым небомСмотреть фотографии
16:30
Съехалось около 70 человек: полиция разбирается в обстоятельствах массовой драки под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:57
Степной пожар ликвидируют силами МЧС в Иловлинском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:36
Под Волгоградом онкобольная взыскала с больницы 400 тысяч рублей за поздний диагнозСмотреть фотографии
15:27
В МВД назвали предполагаемого виновника смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:09
Первый в жизни дневник: РУСАЛ сделал подарок первоклассникамСмотреть фотографии
15:05
За жизнь младенца борются врачи: стало известно состояние пострадавших в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:45
Под Волгоградом перевернулась заказная маршрутка: пострадали пять женщинСмотреть фотографии
14:23
В ерике Верблюд под Волгоградом уровень воды поднялся на 1,5 метраСмотреть фотографии
14:12
Как сделать школьное меню интересным для детей?Смотреть фотографии
13:55
Банк «Открытие»: 55% жителей ЮФО имеют текущие и накопительные счетаСмотреть фотографии
13:53
Пострадавших в страшном ДТП детей эвакуируют в больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
13:32
Предприятие-фантом из Волгоградской области кормило странным мясом и рыбой жителей КавказаСмотреть фотографии
13:22
«Тушили огонь майками»: дело о гибели чиновника в пожаре до сих пор не возбуждено в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 