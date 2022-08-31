В Волгограде операции по трансплантации костного мозга включат в программу ТФОМС









Лечебные учреждения Волгоградской области будут поэтапно подключаться к деятельности, связанной с донорством костного мозга и стволовых клеток. Об этом заявил накануне заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов в Волгоградской облдуме, где накануне состоялось заседание комитета по охране здоровья. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на регпарламент, при этом источник финансирования данных работ остаётся прежним – ассигнования регионального бюджета.





Раньше этот вид медпомощи волгоградцы могли получить только в столичных клиниках и за рубежом. В Волгограде такие операции планируют включить в территориальную программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.





На заседании комитета регпарламента также обсудили изменения терпрограммы на 2022-2024 годы. В частности, предлагается расширить категорию детей, которым бесплатно будут предоставляться медицинские изделия, необходимые для непрерывного мониторинга уровня глюкозы – такими устройствами по медицинским показаниям планируется обеспечивать всех детей с сахарным диабетом. По информации облздрава, сейчас в такой помощи в регионе нуждаются 773 ребенка. На эти цели необходимо порядка 134 млн рублей в год. Данные средства будут предусмотрены в областном бюджете.





Справка. Расходная часть бюджета ТФОМС на этот год увеличивается на 1,47 млрд рублей и составит 36,34 млрд рублей. Дополнительные расходы в основном направлены на оказание медпомощи больным с новой коронавирусной инфекцией. Дефицит текущего бюджета ТФОМС в размере 584 млн рублей полностью покрывается за счет средств, оставшихся с прошлого года.



