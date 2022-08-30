Волгоградец ночью проник в детскую больницу и перепугал пациентов

В Волгограде выясняют обстоятельства ночного инцидента, случившегося в детской больнице в Кировском районе. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина проник в палату, расположенную на первом этаже, через окно, чем изрядно напугал юных пациентов.

По словам волгоградцев, чьи дети проходят лечение в офтальмологическом отделении, незваный гость пробрался в палату в ночь с 27 на 28 августа. Одни дети уже спали к тому времени, другие, заметив "гостя", позвали на помощь.

В комитете здравоохранения Волгоградской области факт происшествия подтвердили, уточнив, что мужчина вел себя достаточно смирно. Выпроводить волгоградца из отделения удалось медперсоналу собственными силами.

– Дежурным медицинским персоналом в ночь с субботы на воскресенье была пресечена внештатная ситуация, когда сдернув замок на распашной решетке первого этажа в помещение проник посторонний человек, – сообщили в облздраве информагентству. – Медицинская сестра, дежурившая в отделении, незамедлительно проследовала в палату на зов ребенка. Ей удалось самостоятельно вывести из отделения мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, был дезориентирован, однако вёл себя не агрессивно и сопротивления не оказывал.

В профильном комитете уточняют, что никто из детей не пострадал.

– Медицинским работником была вызвана охрана. В настоящее время расследованием занимается полиция. Ситуация на контроле, в учреждении проведён дополнительный инструктаж сотрудников и работников охраны.

По сведениям администрации больницы, охрану территории осуществляет частное охранное предприятие. В ночное время сотрудниками ЧОПа регулярно проводится обход территории. Где они находились в тот момент, когда мужчина срывал замок и лез в палату, предстоит выяснить в ходе проверки.