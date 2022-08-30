Водитель KIA в Волгограде выбрал свою дорогу и устроил на ровном месте ДТП: видео аварии

В Волгограде водитель Kia Sportage устроил утром 30 августа нелепое ДТП в Центральном районе. При съезде с моста мужчина решил развернуться в неположенном месте, в результате чего врезался в Mercedes.





По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 09.25.

– По предварительным данным, 39-летний водитель Kia совершил разворот в неположенном месте и столкнулся с иномаркой, за рулем которой также находился 39-летний мужчина. В результате происшествия никто из них не пострадал, – прокомментировали в главке МВД происшествие.

В распоряжении редакции появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения. Видимо, желая сократить путь, водитель Kia попросту решил "перескочить" на встречную полосу, невзирая на запрет.





Добавим, что в настоящее время на Второй продольной, где и произошло столкновение, частично затруднено движение транспорта.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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