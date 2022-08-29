Расследования

Селянка в Волгоградской области забила до смерти сына толкушкой

Расследования 29.08.2022 15:16
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29.08.2022 15:16


В Калачевском районе Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства убийства, совершенного 51-летней женщиной в минувшие выходные. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК России по региону, селянка подозревается в расправе над собственным сыном. 

– 27 августа вечером подозреваемая совместно со своим 27-летним сыном по улице Казачья в хуторе Колпачки распивала спиртное. Услышав оскорбления в свой адрес, женщина схватила кухонный предмет и нанесла им несколько ударов по голове отпрыска. В результате полученных травм молодой мужчина скончался, – сообщили в следственном управлении. 

Как стало известно ИА «Высота 102», орудием расправы послужила обычная толкушка. Именно ею женщина в остервенении и нанесла сыну смертельные травмы. 

– Следователями территориального подразделения СКР проводится комплекс неотложных следственных действий. Подозреваемая задержана, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Расследование продолжается, – добавляют в СУ СК России по Волгоградской области. 

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