Селянка в Волгоградской области забила до смерти сына толкушкой

В Калачевском районе Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства убийства, совершенного 51-летней женщиной в минувшие выходные. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК России по региону, селянка подозревается в расправе над собственным сыном.

– 27 августа вечером подозреваемая совместно со своим 27-летним сыном по улице Казачья в хуторе Колпачки распивала спиртное. Услышав оскорбления в свой адрес, женщина схватила кухонный предмет и нанесла им несколько ударов по голове отпрыска. В результате полученных травм молодой мужчина скончался, – сообщили в следственном управлении.

Как стало известно ИА «Высота 102», орудием расправы послужила обычная толкушка. Именно ею женщина в остервенении и нанесла сыну смертельные травмы.

– Следователями территориального подразделения СКР проводится комплекс неотложных следственных действий. Подозреваемая задержана, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Расследование продолжается, – добавляют в СУ СК России по Волгоградской области.