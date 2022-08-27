В Волгоградской области продолжается модернизация и строительство сети уличного освещения





В Волгоградской области продолжается реализация областной программы модернизации и строительства сути уличного освещения. Не первый год одним из ее участников является региональная компания «Волгоградоблэлектро» и на сегодняшний день специалисты завершили утвержденный объем работ в четырёх районах области.

В соответствии с утвержденным графиком работ энергетики смонтировали и восстановили освещение 26 населенных пунктов во Фроловском, Жирновском, Камышинском и Старополтавском районах. Выполнен монтаж свыше 30 километров линий электропередачи и 940 новых светодиодных светильников, установлено более 90 опор освещения.

К примеру, в селах и хуторах Фроловского района установлено 137 энергосберегающих светильников, более 60 опор и проложено свыше 8, 5 километров линий электропередачи.

Областная программа модернизации и строительства сети уличного освещения предусматривает комплекс работ на территории 870 населенных пунктов Волгоградской области и утверждена на долгосрочный период, до 2024 года. Ключевая задача – благоустройство городов и поселков с применением современного энергосберегающего оборудования в целях создания комфортных условий для жизни населения.



