В Волгоградской области продолжается модернизация и строительство сети уличного освещения

Экономика 27.08.2022 08:58
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27.08.2022 08:58
В Волгоградской области продолжается реализация областной программы модернизации и строительства сути уличного освещения. Не первый год одним из ее участников является региональная компания «Волгоградоблэлектро» и на сегодняшний день специалисты завершили утвержденный объем работ в четырёх районах области.
В соответствии с утвержденным графиком работ энергетики смонтировали и восстановили освещение 26 населенных пунктов во Фроловском, Жирновском, Камышинском и Старополтавском районах. Выполнен монтаж свыше 30 километров линий электропередачи и 940 новых светодиодных светильников, установлено более 90 опор освещения.
К примеру, в селах и хуторах Фроловского района установлено 137 энергосберегающих светильников, более 60 опор и проложено свыше 8, 5 километров линий электропередачи.
Областная программа модернизации и строительства сети уличного освещения предусматривает комплекс работ на территории 870 населенных пунктов Волгоградской области и утверждена на долгосрочный период, до 2024 года. Ключевая задача – благоустройство городов и поселков с применением современного энергосберегающего оборудования в целях создания комфортных условий для жизни населения.
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