Мелконян требует запретить СМИ: в Волгограде рассмотрели жалобы виновных в смерти риелтора Гребенюка

В Волгоградском областном суде сегодня, 12 августа, приступили к рассмотрению апелляций на приговор по уголовному делу о смерти риелтора Романа Гребенюка из-за конфликта в родительском чате. Как сообщает ИА «Высота 102», один из фигурантов дела Арсен Мелконян выступил с двумя ходатайствами.

— В ходе судебного заседания Арсен Мелконян заявил ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме и недопущении для его освещения СМИ и пресс-служб, — прокомментировал ИА «Высота 102» заместитель руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Александр Тюменцев. — С его слов, журналисты и сотрудники объединенной пресс-службы судов якобы неправильно подают информацию, которая негативно отражается на родственниках осужденных. Это ходатайство поддержали другие осужденные по делу и их адвокаты.





Как уточнил замруководителя объединенной пресс-службы судов региона, второе ходатайство Арсена Мелконяна касалось формата судебных процессов.

— Мелконян ходатайствовал о проведении процессов не посредством видеоконференцсвязи, а непосредственно в зале судебного заседания. Это ходатайство также поддержали осужденные и защитники, — отметил Тюменцев. — Сторона гособвинения выступила против. Суд, посовещавшись на месте, в заявленных ходатайствах отказал. Также Арсен Мелконян заявил ходатайство об отказе от защитника Носачева, в связи с ухудшившимся материальным положением, но суд ходатайство отклонил, так как должна обеспечиваться защита осужденного на данном заседании апелляционной инстанции.

Ранее сестра погибшего риелтора Светлана Гребенюк рассказала журналистам информагентства о вновь прозвучавших угрозах со стороны Арсена Мелконяна.

— За несколько дней до суда, в котором должны были рассматриваться апелляции на приговор, мне снова угрожал Арсен Мелконян, — сообщила Светлана. — Свои угрозы он написал в письме, которое пришло из СИЗО. Мелконян снова угрожал расправой мне и моим близким, — рассказала информагентству Светлана Гребенюк.

Что примечательно, защитники Анны Мелконян и Армана Смбатяна, настаивают на отмене приговора и оправдании своих подзащитных. Адвокат Арсена Мелконяна также требует отмены приговора и направления дела на новое рассмотрение. Защита потерпевшей стороны, а также прокурор в свою очередь просят суд усилить назначенное осужденным наказание.





Центральным райсудом Волгограда Арсену Мелконяну назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сестре Мелконяна Анне суд назначил пять с половиной лет колонии общего режима. Супругу Анны Арману Смбатяну дали семь лет «строгача».

По версии следствия, нападение на Романа Гребенюка произошло 23 октября 2020 года в Центральном районе Волгограда в офисе банка, расположенном на улице Коммунистической. В помещение зашел ранее судимый за мошенничество Арсен Мелконян и при свидетелях набросился с кулаками на своего оппонента. Спустя некоторое время Гребенюк от полученных травм скончался в реанимации.

Сегодня в процессе суд озвучил апелляционные жалобы и апелляционное представление. Следующее заседание по делу запланировано на 26 августа. Участие осужденных будет обеспечено по видеоконференцсвязи.

Фото и коллаж: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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