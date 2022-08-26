В центре Волжского сгорели светофор и клумба

















Огнеборцы 13-ой пожарной части потушили вспыхнувшие клумбу и светофор рядом с пешеходным переходом около гостиницы «Ахтуба» в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, пламя распространилось от загоревшегося светофора и уничтожило всю растительность в клумбе.













В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что причина пожара не установлена. Между тем, волжане предположили, что возгорание могло произойти из-за брошенного непотушенного окурка или из-за короткого замыкания в светофоре.





Видео Жесть Волжского VK.