Федеральные новости

За пытавших и убивавших солдат ВС РФ командиров «Азова»* объявлено вознаграждение в миллион

Федеральные новости 25.08.2022 08:57
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25.08.2022 08:57


МВД РФ назначило вознаграждение за помощь в задержании командиров одной из ячеек украинского нацбата «Азов»* 26-летнего Константина Немичева и 28-летнего Сергея Величко. Как сообщает ИА «Высота 102», за каждого назначено по одному миллиону рублей. 

«Азовцы»* обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Санкция предусматривает в качества максимального наказания пожизненное лишение свободы либо смертную казнь. 


— В ходе предварительного следствия установлено, что указанные лица пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью, — пояснили информагентству в пресс-центре МВД РФ. — Фигуранты уголовного дела объявлены в межгосударственный розыск. Заочно им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Константин Витальевич Немичев и Сергей Олегович Величко (позывной «Чили») включены в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».


Ранее ИА «Высота 102» сообщало об успешной нейтрализации террористов, готовивших диверсию на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области. По информации ФСБ, совершить теракт готовились граждане РФ, входящие в праворадикальную группировку «Реструкт», созданной националистом Максимом Марцинкевичем, известным как «Тесак». Операция проводилась под контролем украинских спецслужб. 

Фото: пресс-центр МВД России

* «Азов» — признан в РФ террористической организацией и запрещен. 

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