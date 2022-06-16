«У нас там человек человеку – волк»: беженец из ДНР о голодном месяце в Мариуполе и новой жизни в Волгограде



Алексею в начале апреля вместе с семьей удалось бежать из Мариуполя в Волгоград. Чуть больше месяца пока еще гражданин Украины был вынужден выживать на своей родной земле, фактически оказавшись в плену украинских войск. Сегодня он с тяжелым сердцем вспоминает конец февраля – март 2022-го и с благодарностью принимает спокойную жизнь в городе на Волге. О чудесном спасении, тактике выживания и первых впечатлениях о Волгограде беженец из Донецкой Народной Республики рассказал корреспондентам ИА «Высота 102». «А что у вас в Мариуполе?» Управляя иномаркой, на которой без оглядки уезжал из Мариуполя, Алексей внимательно смотрит по сторонам и поворачивает на проспект Ленина в центре Волгограда. — У нас там тоже был… есть… проспект Ленина, — замечает наш собеседник. — Проспект Металлургов, улица Менделеева, Покрышкина, Московская. Это все у нас тоже было, и от этого у меня в голове диссонанс. Я знаю там эти все улицы, а тут пока нет. В Волгоград Алексей приехал 9 апреля вместе с женой и годовалой дочкой. Им удалось эвакуироваться из охваченного боями Мариуполя. — Я в Мариуполе работал на себя, ремонтировал компьютеры. Жена сидела с ребенком. Свой дом. Родственники рядом. Все изменилось 24 февраля. По словам Алексея, в тот день он проснулся в районе 08.00 и собирался, как всегда, ехать на работу. Пришло сообщение от сестры из России:

— А что у вас в Мариуполе? — А что у нас в Мариуполе? Именно так, уточняет Алексей, он узнал о начале военной спецоперации России по защите Донбасса. Еще до конца не осознавая происходящее, наш герой понял, что нужно что-то делать. — 24-го числа в городе началась паника. Был хаос. На следующий день заправиться уже было невозможно, топливо отпускали только военным. Люди пытались выехать из города. Я быстро наполнил в доме всю свободную тару водой и побежал в магазин. Купил, как сейчас помню, две большие сетки картошки, сетку лука, немного консервов, макароны, муку. Тогда это еще можно было сделать. Потом забрал свою маму — она работала учительницей русского языка и литературы в школе — и привез к нам домой. Уже через три дня, 27 февраля, цены, рассказывает Алексей, «отправились в космос». К примеру, стандартную буханку хлеба, раньше стоившую 13-14 гривен, отпускали уже по цене, превышающей сотню. — Но мы уже не выходили. Было опасно. На своих запасах стали как-то выживать. 24 февраля я свою машину поставил в гараж и больше не трогал. Пришлось ее укрыть, чтобы автомобиль не забрали украинские военные. Такое стало нормой. Хроники выживания

Как рассказывает Алексей, ему и его семье в чем-то повезло, если можно так выразиться. Свой частный дом, печное отопление, собственный генератор. Вскоре в Мариуполе отключили все коммуникации. — Нас просто оставили. Мэр почти сразу убежал. Бомбоубежища были закрыты. Никто их не готовил. 2 марта пропала связь. Город буквально оказался в вакууме. Нас отрезали от всего. Март выдался очень прохладным. Температура могла опускаться до -8 градусов. Уже тогда мы поняли, что, во-первых, это надолго, во-вторых, выехать отсюда невозможно: украинские военные расстреливали любую гражданскую машину. День в заточении проходил примерно по одному и тому же сценарию. Подъем с первыми лучами солнца – и сразу на поиски дров. — Где-то в 6 утра вставали растопить печь, чтобы вскипятить чайник, приготовить еду. Повезло, что жена кормила ребенка грудью. Я ей отдавал свои порции нашего нехитрого рациона. На завтрак съедали по отваренной картофелине и банку консервов на троих. В обед делали салат из лука вперемешку с кетчупом, чтобы хоть как-то забить желудок. Вечером варили суп на воде из консервированной фасоли. На такой диете я потерял за месяц примерно 15 килограммов, — вспоминает Алексей. — Как темнело — ложились спать. Вечерами прилеты слышали. Страшно, конечно. Человек человеку – волк Машина Алексея проезжает мимо Мамаева кургана. Мимо нас величественно проплывает известная во всем мире скульптура. — В Волгограде, как и в целом по России, с кем ни сталкивался — люди добрее, чем у нас. Может мне показалось, но агрессии нет. У нас везде человек человеку – волк. Это встречается везде: в магазинах, на дорогах, за рулем. Когда идешь в какую-нибудь госструктуру, то с таким настроем, что с кем-то сейчас придется ругаться, что-то доказывать, требовать, потому что по-другому просто невозможно что-то сделать, — говорит Алексей. — В Волгограде какой-либо дискриминации по поводу того, что мы беженцы из Украины и здесь находимся, я не чувствовал, нет такого. Алексей признается, что в Волгоград он попал первый раз в жизни. По его словам, город красивый, с интересной архитектурой, многочисленными музеями, памятниками, набережной. Особенно его впечатлил Мамаев курган. — Практически сразу сюда приехали, как оказались в городе. Место энергетически очень мощное, сразу врезается в память. Чувствуется мощь, внутренне тяжело, но здесь обязательно стоит побывать, — делится собеседник. — Идешь ногами по улицам, которые отстояли во время войны, и понимаешь, что здесь было во время Великой Отечественной, как тяжело далась победа нашим дедам и прадедам. И невольно начинаешь проводить параллели с сегодняшними событиями. Насколько сейчас это все– память, история – втоптано в грязь в Украине. Историю никто не учит, все идет по спирали. И опять разрушаются жизни и гибнут люди, уничтожаются города. Алексей сворачивает на автомобиле в небольшой проезд и останавливается. — Здесь Волга — большая река, красивая однозначно. Но Днепр не меньше. Они, кстати, очень похожи. Я недавно пересматривал старые фото, еще с Каховского водохранилища. Мы там были всей семьей на пляже. Вот песок такой же, вода, все такое… близкое что ли. «Вы для нас полигон» Алексей рассказывает, что с первых дней начала спецоперации боевики «Азова»* и солдаты ВСУ заняли центр Мариуполя. Расстрел мирных граждан, провокации в жилых кварталах, мародерство и грабежи — изначально стали целенаправленной тактикой украинской стороны.