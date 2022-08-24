Экономика

Банк «Открытие» ввел рублевый вклад со ставкой до 9% для клиентов с валютными счетами

Экономика 24.08.2022 14:52 Реклама
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24.08.2022 14:52 Реклама


Банк «Открытие» запустил специальный рублевый вклад «Дружеский» со ставкой до 9% годовых для клиентов, которые конвертируют доллары США или евро со своих валютных счетов в рубли. Эта ставка почти в полтора раза превышает среднюю максимальную ставку по вкладам топ-10 крупнейших российских банков.
Вклад «Дружеский» – наиболее выгодная для розничных клиентов «Открытия» альтернатива хранения денежных средств, ранее размещенных в долларах США или евро. Открыть депозит можно только конвертацией со счетов в этих валютах в рубли.
Размер ставки по вкладу определяется в зависимости от способа выплаты процентов, выбранного клиентом – ежемесячно, в начале или в конце срока действия договора, и достигает 9% годовых.
Минимальная сумма депозита – 500 тысяч рублей, максимальная не ограничена. Вклад оформляется на 91 день. Открыть депозит можно в любом офисе банка, также в ближайшее время станет доступно оформление в дистанционных каналах (при наличии у клиента на счетах в долларах США и/или евро эквивалента от 500 тыс. рублей).
Более подробно с условиями вклада «Дружеский» можно ознакомиться на сайте банка.

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