Клиенты ВТБ смогут изменить контактные данные без визита в офис

Экономика 23.08.2022 15:15 Новости компаний
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23.08.2022 15:15 Новости компаний
ВТБ запустил для клиентов возможность изменения контактных данных в ВТБ Онлайн. Пользователи приложения и интернет-банка смогут поменять мобильный номер телефона и адрес электронной почты без визита в офис. Новый функционал надежно защищен от мошенников за счет подтверждения личности клиента на портале Госуслуг. По оценкам ВТБ, до конца года сервисом воспользуются более 200 000 человек.
Изменение номера телефона через ВТБ Онлайн надежно защищено: для того чтобы убедиться, что контакт меняет не мошенник, приложение обязательно попросит подтвердить личность через Госуслуги. В своем личном кабинете клиенты также смогут изменить адрес электронной почты. Чтобы обновить данные, необходимо перейти в профиль в ВТБ Онлайн и нажать на символ «карандаш» напротив номера телефона или email.
- Каждый месяц более 50 тысяч клиентов ВТБ сталкиваются с необходимостью изменения своего номера телефона. Обычно контактные данные используются для экстренной связи, отправки СМС или push-уведомлений: паролей, статусов платежей, информации по заявкам, продуктам и услугам. Раньше клиентам приходилось лично подтверждать данные и при этом тратить время на поездку в офис банка. Теперь поменять контактную информацию можно за пару секунд онлайн, что стало возможно благодаря интеграции с порталом Госуслуг и 100% идентификации личности клиента. По нашим оценкам, только до конца года этой возможностью у нас воспользуются более 200 тысяч человек, — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
В прошлом году ВТБ полностью обновил профиль пользователя в ВТБ Онлайн. В этом разделе клиент может посмотреть всю информацию о себе, включая контакты, адрес, данные паспорта, СНИЛС, ИНН, загранпаспорта, водительского удостоверения и СТС. Данные хранятся с соблюдением всех мировых стандартов финансовой безопасности. Кроме того, клиентам доступна загрузка информации с портала «Госуслуги». Этой функцией удобно пользоваться, например, если у человека появился ИНН, которого не было в банке: ему достаточно согласиться на передачу сведений из Госуслуг — и новые данные актуализируются автоматически.
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