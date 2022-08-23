Экономика

В Волжском продолжаются работы по реконструкции и ремонту тепловых сетей

Экономика 23.08.2022 15:50 Новости компаний
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23.08.2022 15:50 Новости компаний



ООО «Волжские тепловые сети» продолжает работы по ремонту и реконструкции тепловых сетей. На ремонт 4,717 км сетей в 2022 году предприятие выделило более 422 млн рублей.
 
Более половины этих средств потрачено на реконструкцию 644 метров магистрального трубопровода большого диаметра - 1000 и 800 мм тепловой магистрали №5 в районе кольца ГПЗ. Именно эта магистраль обеспечивает теплом от ТЭЦ-1 более 35% жителей города. 

Новый трубопровод с заводской предизоляцией оснащен системой оперативного диспетчерского контроля, что позволит предотвращать любые нештатные ситуации, связанные с его состоянием. 

 

- Мы долго и тщательно готовились к ремонту на этом участке. В этом году это удалось осуществить. Работы здесь с опережением графика уже завершены. Кроме укладки новых труб по просьбе администрации города мы перенесли опоры компенсатора и на 7 метров расширили проезд по улице Пушкина – в перспективе здесь запланировано расширение дороги. Высота компенсатора также увеличилась до 6 метров,- рассказал зам.главного инженера ООО «Волжских тепловых сетей» Константин Макушев. 

 

Следующий объект, где ремонт идет особенно активно - улица Оломоуцкая.  

 - В апреле 2022 году по результатам использования современного виброакустичесого метода диагностики состояния металла трубопровода нами было выявлено 8 дефектных участков тепловой магистрали №22, в том числе под автодорогами улиц Оломоуцкая и Дружбы в 25 микрорайоне. Руководством Общества по согласованию с администрацией Волжского было принято решение о внеплановой замене выявленных дефектов в 2022 году. С перекрытием движения по этим улицам и, к сожалению, перерывом горячего водоснабжения нескольких микрорайонов мы планируем завершить эти работы до 1 сентября. С привлечением подрядной организации и собственными силами мы заменим 100 метров участков поврежденных труб, тем самым обеспечим надежное теплоснабжение 27, 28, 32 микрорайонов в грядущем отопительном периоде, - пояснил Константин Макушев.

 

Как отмечают в ООО «Волжские тепловые сети», проведение внутритрубного диагностирования участков тепловых сетей подземной прокладки позволяет проводить ремонты трубопроводов по фактическому состоянию, что снижает затраты на проведение капитального ремонта за счет исключения участков с большим остаточным ресурсом и на проведение аварийных ремонтных работ за счет ликвидации потенциально-опасных участков.

Перекладка тепловых сетей с применением труб в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой или в оцинкованной оболочке обеспечит эксплуатационную надежность, снижение тепловых потерь, дистанционный контроль состояния изоляции трубопроводов и увеличит срок их эксплуатации до 30 лет.

На текущий момент ремонтная программа выполнена на 74,8%, срывов срока выполнения намеченных мероприятий не предвидится. Уже 7 сентября пройдут мероприятия по опрессовке сетей. Окончание ремонтной компании с получением паспорта готовности планируется до начала отопительного сезона 2022 – 2023 гг.



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