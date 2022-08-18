Экономика

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам автокредитования

Экономика 18.08.2022 12:42 Реклама
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18.08.2022 12:42 Реклама


Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга банков по объемам автокредитования по итогам июня 2022 года, согласно данным Frank RG. Всего за июнь банк выдал автокредитов на сумму 2,9 млрд рублей, заняв 6 место в рейтинге автокредитных банков.
Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования. Активный рост объемов обусловлен расширением продуктовой линейки с увеличением максимального срока кредитования до 7 лет, улучшением кредитного процесса, позволившим значительно ускорить принятие решений по заявкам на автокредит, а также ростом партнерской сети банка за счет привлечения крупных сетевых автодилеров.
Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 17 млн рублей, максимальный срок кредитования – 7 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.
Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст – от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита – паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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