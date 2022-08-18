Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам автокредитования

Экономика 18.08.2022 12:42 Реклама
0
18.08.2022 12:42 Реклама
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга банков по объемам автокредитования по итогам июня 2022 года, согласно данным Frank RG. Всего за июнь банк выдал автокредитов на сумму 2,9 млрд рублей, заняв 6 место в рейтинге автокредитных банков.
Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования. Активный рост объемов обусловлен расширением продуктовой линейки с увеличением максимального срока кредитования до 7 лет, улучшением кредитного процесса, позволившим значительно ускорить принятие решений по заявкам на автокредит, а также ростом партнерской сети банка за счет привлечения крупных сетевых автодилеров.
Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 17 млн рублей, максимальный срок кредитования – 7 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.
Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст – от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита – паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Банк «Открытие» запустил сезонный вклад «Осенний» с повышенной ставкой18.08.2022 14:10
Экономика 18.08.2022 14:10
«Это не предел»: в Волгоградской области собрали 6 млн тонн зерна18.08.2022 13:33
Экономика 18.08.2022 13:33
Четверть миллиона пенсионеров перешли на обслуживание в ВТБ с начала года18.08.2022 11:28
Экономика 18.08.2022 11:28
Банк «Открытие» запустил сервис оформления ОСАГО онлайн18.08.2022 11:27
Экономика 18.08.2022 11:27
«ЕвроХим-ВолгаКалий» совершенствует кадровую работу18.08.2022 11:18
Экономика 18.08.2022 11:18
В Поволжье растет количество клиентов СберПремьер18.08.2022 10:21
Экономика 18.08.2022 10:21
Зарплатные привилегии Сбера становятся доступны и для «самостоятельных зарплатников»18.08.2022 08:45
Экономика 18.08.2022 08:45
Дизтопливо в Волгоградской области за неделю подорожало на 18 копеек18.08.2022 08:04
Экономика 18.08.2022 08:04
Стоимость сжиженного газа в Волгоградской области снизилась за полгода на 27%17.08.2022 21:34
Экономика 17.08.2022 21:34
«Открытие Инвестиции»: о защите интересов клиентов-владельцев иностранных ценных бумаг17.08.2022 13:48
Экономика 17.08.2022 13:48
ВТБ: доля машин с пробегом в выдачах автокредитов выросла в два раза17.08.2022 13:15
Экономика 17.08.2022 13:15
В Волгоградской области на 36% увеличилось количество эскроу-счетов в Сбербанке17.08.2022 10:25
Экономика 17.08.2022 10:25
ВТБ: мошенники выдают программы удаленного доступа за сервисы киберзащиты17.08.2022 10:20
Экономика 17.08.2022 10:20
В регионах Поволжья пакетом услуг СберПремьер чаще всего пользуются клиенты старше 26 лет17.08.2022 09:53
Экономика 17.08.2022 09:53
«Росгосстрах» усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов17.08.2022 09:37
Экономика 17.08.2022 09:37