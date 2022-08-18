Экономика 18.08.2022 14:10 Реклама
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18.08.2022 14:10 Реклама
Оформить рублевый сезонный вклад «Осенний» в банке «Открытие» могут как новые, так и действующие клиенты банка до 31 октября включительно. Ставка по вкладу достигает 7% годовых, что выше текущей средней максимальной ставки по вкладам топ-10 российских банков.
Вклад «Осенний» можно оформить на 5 или 7 месяцев, что позволяет зафиксировать повышенную доходность по вкладам на более долгий период. Минимальная сумма депозита – 50 тысяч рублей, максимальная не ограничена.
Проценты по желанию клиента могут выплачиваться в начале или в конце срока действия договора, а также ежемесячно. Оформить депозит можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах «Открытия».
Более подробно с условиями вклада «Осенний» можно ознакомиться на сайте банка.
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