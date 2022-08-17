



Жертвой телефонных мошенников стала пенсионерка из Советского района Волгограда, которая перевела мошенникам около 4 миллионов рублей. Как сообщили в УМВД города, 15 августа женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина поинтересовался, есть ли у нее сбережения. Доверчивая пенсионерка честно рассказала, что хранит около 3 миллионов рублей дома. Незнакомец убедил женщину, что эти деньги ей нужно перевести на «безопасный счет».

Пенсионерка сделала так, как ей говорил мужчина. Через какое-то время ей снова позвонили, сообщив, что необходимо еще перевести деньги. Женщина прошла в банк, оформила кредит на сумму около 600 тысяч рублей и перевела их на счет, который ей продиктовали. Только потом она поняла, что стала жертвой телефонных мошенников.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности и задержание преступника.



