В Волгоградской области на 36% увеличилось количество эскроу-счетов в Сбербанке

Экономика 17.08.2022 10:25 Новости компаний
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17.08.2022 10:25 Новости компаний
Количество клиентов Сбербанка в Волгоградской области, открывших эскроу-счета по итогам 7 месяцев 2022 года, выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. А общий объём средств на таких счетах вырос на 73%.
При использовании счетов эскроу банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику только после передачи квартиры. С одной стороны, это позволяет защитить средства покупателей, с другой - доход, получаемый от размещения средств покупателей квартир, используется для снижения ставки застройщику. Часть скидки по своему кредиту застройщик может перераспределить в пользу покупателя — физического лица, оформляющего ипотеку. Субсидированные ставки позволяют клиентам снизить финансовую нагрузку за счет уменьшения ежемесячных платежей.
Сергей Вяткин, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:
«Сбербанк в Волгограде активно сотрудничает со многими компаниями застройщиками. Мы предлагаем нашим клиентам удобные условия финансирования и инвестируем значительные средства в строительство объектов жилой недвижимости. Совместно с нашими партнерами —строителями мы хотим, чтобы Волгоградская область развивалась, появлялись современные жилые комплексы, в которых людям было бы комфортно жить».
Напомним, что портфель проектов девелоперов жилой недвижимости в Сбербанке в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях превысил 100 млрд рублей. По сравнению с августом прошлого года он увеличился на 65%.
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