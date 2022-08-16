Экономика

ВТБ в Волгоградской области на 70% нарастил выдачи розничных кредитов

Экономика 16.08.2022 13:36 Новости компаний
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16.08.2022 13:36 Новости компаний


В июне жители Волгограда и области оформили в ВТБ 1,2 тысячи розничных кредитов на 1 млрд рублей. Объем выдач в 1,7 раза превышает результат за май.

Всего за первое полугодие 2022 года ВТБ в регионе предоставил клиентам 6,5 тыс. розничных кредитов на сумму 11,3 млрд рублей, из которых почти 3,4 млрд пришлись на ипотеку, 2,3 млрд – на кредиты наличными и 390 млн – автокредиты. Общий портфель розничных кредитов ВТБ вырос с начала года до 45,2 млрд рублей.

В июне активный рост показали все розничные кредиты банка. Ипотека заняла около 50% всех продаж – 590 млн рублей, что вдвое выше майского результата. Продажи кредитов наличными приблизились к 480 млн рублей, что более чем на 60% превышает показатель месяцем ранее. В автокредитовании выдачи увеличились на 45% и составили 111 млн рублей. Большим спросом у населения пользуются также кредитные карты, портфель которых с начала года вырос на 12%, до рекордных 1,3 млрд рублей.

- Несмотря на быстро меняющуюся экономическую ситуацию, рынок розничного кредитования восстанавливается достаточно быстро. Изменение ключевой ставки до уровня начала текущего года содействовал всплеску клиентской активности и солидному росту объемов кредитования волгоградцев уже в первый летний месяц. При сохранении тренда, направленного на улучшение ситуации в стране и поддержке регулятора, мы и в дальнейшем сможем предложить своим клиентам максимально комфортные проценты для получения займов, - подчеркнул управляющий ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.

На фоне роста объемов финансирования населения банк также стремится не допустить излишней закредитованности жителей региона. В текущих условиях ВТБ при необходимости предлагает своим клиентам воспользоваться дополнительными мерами поддержки как государственным, так и собственными программами. С марта 2022 года ВТБ предоставил клиентам в Волгограде и области кредитные каникулы на 1 млрд рублей. Положительная динамика фиксируется и в привлечении средств физлиц. 

- Благодаря росту сберегательной активности клиентов в регионе он достиг 45,8 млрд.  Наибольший рост продемонстрировали депозиты (+28% к началу года),- отметил Владимир Русаев.

 

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