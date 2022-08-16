ВТБ в Волгоградской области на 70% нарастил выдачи розничных кредитов

Экономика 16.08.2022 13:36 Новости компаний
0
16.08.2022 13:36 Новости компаний
В июне жители Волгограда и области оформили в ВТБ 1,2 тысячи розничных кредитов на 1 млрд рублей. Объем выдач в 1,7 раза превышает результат за май.
Всего за первое полугодие 2022 года ВТБ в регионе предоставил клиентам 6,5 тыс. розничных кредитов на сумму 11,3 млрд рублей, из которых почти 3,4 млрд пришлись на ипотеку, 2,3 млрд – на кредиты наличными и 390 млн – автокредиты. Общий портфель розничных кредитов ВТБ вырос с начала года до 45,2 млрд рублей.
В июне активный рост показали все розничные кредиты банка. Ипотека заняла около 50% всех продаж – 590 млн рублей, что вдвое выше майского результата. Продажи кредитов наличными приблизились к 480 млн рублей, что более чем на 60% превышает показатель месяцем ранее. В автокредитовании выдачи увеличились на 45% и составили 111 млн рублей. Большим спросом у населения пользуются также кредитные карты, портфель которых с начала года вырос на 12%, до рекордных 1,3 млрд рублей.
- Несмотря на быстро меняющуюся экономическую ситуацию, рынок розничного кредитования восстанавливается достаточно быстро. Изменение ключевой ставки до уровня начала текущего года содействовал всплеску клиентской активности и солидному росту объемов кредитования волгоградцев уже в первый летний месяц. При сохранении тренда, направленного на улучшение ситуации в стране и поддержке регулятора, мы и в дальнейшем сможем предложить своим клиентам максимально комфортные проценты для получения займов, - подчеркнул управляющий ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.
На фоне роста объемов финансирования населения банк также стремится не допустить излишней закредитованности жителей региона. В текущих условиях ВТБ при необходимости предлагает своим клиентам воспользоваться дополнительными мерами поддержки как государственным, так и собственными программами. С марта 2022 года ВТБ предоставил клиентам в Волгограде и области кредитные каникулы на 1 млрд рублей. Положительная динамика фиксируется и в привлечении средств физлиц.
- Благодаря росту сберегательной активности клиентов в регионе он достиг 45,8 млрд. Наибольший рост продемонстрировали депозиты (+28% к началу года),- отметил Владимир Русаев.
Домклик улучшил функционал поиска загородной недвижимости16.08.2022 14:06
Экономика 16.08.2022 14:06
Работникам «Красного Октября» повысили зарплату16.08.2022 10:40
Экономика 16.08.2022 10:40
ВТБ: спрос на измененную IT-ипотеку может вырасти как минимум в 1,5 раза16.08.2022 10:36
Экономика 16.08.2022 10:36
Корпоративные клиенты банка «Открытие» смогут усилить контроль платежей внутри группы компаний15.08.2022 13:13
Экономика 15.08.2022 13:13
Сбер поможет родителям подготовиться к школе с учётом пожеланий детей15.08.2022 13:08
Экономика 15.08.2022 13:08
Банк «Открытие» дарит 10 000 рублей за использование карты «120 дней»15.08.2022 12:06
Экономика 15.08.2022 12:06
ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос на 40%15.08.2022 10:32
Экономика 15.08.2022 10:32
Три крупных месторождения разыграют на аукционах в Волгоградской области14.08.2022 11:36
Экономика 14.08.2022 11:36
Росстат: волгоградцы улучшили показатели по количеству личных автомобилей13.08.2022 16:22
Экономика 13.08.2022 16:22
ВТБ повысил доходность по депозитам до 7% годовых12.08.2022 18:31
Экономика 12.08.2022 18:31
С поддержкой Сбера расширяем горизонты12.08.2022 12:02
Экономика 12.08.2022 12:02
ВТБ снижает ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса12.08.2022 10:36
Экономика 12.08.2022 10:36
Большая стройка12.08.2022 10:09
Экономика 12.08.2022 10:09
ВТБ: в 2022 году доля ипотеки на рынке новостроек может достичь рекордных 60%12.08.2022 08:55
Экономика 12.08.2022 08:55
В Волгограде строители зарабатывают до 48 тысяч в месяц12.08.2022 08:43
Экономика 12.08.2022 08:43