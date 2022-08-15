Проживал один: в Волгоградской области спасатели обнаружили труп мужчины

В Городищенском районе Волгоградской области в сгоревшем деревянном доме обнаружили тело 56-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», труп нашли в спальне.

— Организована доследственная проверка, — сообщили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — Тело без телесных повреждений, за исключением небольших термических ожогов и без признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Известно, что пожар вспыхнул в доме по улице Садовой в хуторе Вертячем. Пожарных вызвали соседи. Спасатели при тушении пожара обнаружили труп мужчины. Погибший проживал один и употреблял спиртное, мог курить в доме.

— Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг возгорания находился в месте обнаружения тела мужчины в спальной комнате. Паров ГСМ и иных легковоспламеняющихся жидкостей не обнаружено, — добавили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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