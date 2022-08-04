В Волгограде на пепелище обнаружили труп пенсионерки

В Красноармейском районе Волгограда обнаружен труп 65-летней женщины. Как стало известно ИА «Высота 102», в одном из домов по улице 8-я линия в садовом товариществе «Нефтяник» сегодня произошел пожар, унесший жизнь женщины.

— Сигнал о возгорании в садовом товариществе поступил сегодня в 11.31, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Горел дом размерами три на шесть квадратных метров. Расчеты 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 12.08. Причина пожара устанавливается.

ГУ МЧС по Волгоградской области напоминает жителям и гостям города о соблюдении требований пожарной безопасности в условиях высокой температуры и действия особого противопожарного режима.

СУ СКР по Волгоградской области организовал проверку по факту гибели местной жительницы.

— Тело женщины обнаружили спасатели в ходе тушения пожара, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Криминальный характер смерти отсутствует. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг — в месте обнаружения трупа.

Известно, что погибшая проживала одна, употребляла спиртное и курила в доме. Пожарных вызвали соседи, увидев задымление.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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