Экономика 14.08.2022 11:36
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14.08.2022 11:36
В аренду на 16-18 лет в Волгоградской области за 700 миллионов рублей сдают три крупных месторождения для разведки и добычи полезных ископаемых для производства щебня и извести. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на торги, конкурсы проводит комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Так, право пользования участком недр местного значения «Каменский участок недр Ново-Григорьевского месторождения» для разведки и добычи карбонатных пород (известняк) для производства щебня и извести в Иловлинском районе оценено в 396,3 миллиона рублей. Срок аренды - 16 лет. Площадь этого месторождения составляет 2,35 кв.км. Расположен он в 1 км северо-западнее хутора Каменский и в 6,5 км к северо-западу от станицы Новогригорьевская.
В документах указывается, что этот участок эксплуатировался ГП «Волгоградавтодор» с 1971 года по 2001 год согласно лицензии. Сырье использовалось для производства строительного дорожного щебня. В настоящее время участок не эксплуатируется.
Аукцион назначен на 22 сентября.
Второе месторождение площадью 4 кв.км. также находится в Иловлинском районе. Это Боровковское месторождение для разведки и добычи карбонатных пород (мел) для производства извести. Начальная стоимость аренды этого участка на 18 лет оценивается по начальной стоимости в 279,3 миллиона рублей.
Расположено месторождение в 2,7 км севернее хутора Красноярский и в 15 км северо-восточнее Иловли. Оно было выявлено в 1957 году. Добычные работы на данном участке не осуществлялись. Аукцион назначен на 26 сентября.
Третье месторождение – это участок недр местного значения «Лапушинский» в Клетском районе. Расположен в 3,6 км юго-восточнее хутора Перекопка. Право пользования на 16 лет для геологического изучения, разведки и добычи карбонатных пород для производства щебня (известняки, доломиты) этого участка оценено в 25,2 миллиона рублей. Площадь месторождения - 12.8 кв.км.
Ранее на участке недр местного значения «Лапушинский» работы по геологическому изучению не проводились. Аукцион назначен на 15 сентября.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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