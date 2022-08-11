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«Сейчас там ноги можно сломать»: Бочаров высказался о настоящем и будущем Сурского сквера

Главное 11.08.2022 13:29
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11.08.2022 13:29


Губернатор Волгоградской области сегодня, 11 августа, на заседании Градостроительного совета, состоявшемся на площадке возрожденного авиаклуба «Юный ястреб» в очередной раз поднял вопрос о судьбе Сурского сквера в центре Волгограда. Андрей Бочаров оценил текущее состояние общественной территории, что называется, без прикрас. Планируется, что к Дню города в 2023 году сквер станет интерактивным пространством, ориентированным как на взрослых, так и на детей. 

Уже не один десяток лет идут разговоры о создании на территории города-героя Волгограда места, олицетворяющего наш строительный комплекс. Считаю, что нам необходимо подумать, сделать определенные шаги, в решении этой задачи, чтобы это место олицетворяло строительный комплекс в поколениях, эпохах. Думаю, что лучше адреса, чем улица Мира, с которой началось восстановление Сталинграда, не найти. Она олицетворяет жизнь и дальнейшее развитие, – сказал Андрей Бочаров на заседании Градостроительного совета. – На улице Мира, 1 есть сквер, большую часть которого в свое время передали под строительство очередного торгового объекта. И такая ситуация, как мы с вами знаем, к сожалению, в Волгограде была далеко не единственная. 

На сегодня, по словам губернатора, уже завершены все процедуры по оспариванию этих решений, данная территория возвращена в собственность муниципалитета. 

– При этом назвать эту территорию сквером в настоящее время язык не поворачивается, так как по большому счету там, в самом центре города, даже ходить опасно, можно поломать ноги,четко подметил глава региона. – Считаю, что вместо торгового центра необходимо создать на этой территории новое общественное пространство, общедоступное для горожан и гостей города, полностью благоустроить территорию.

По мнению Андрея Бочарова, при реновации Сурского сквера должно быть учтено расположение рядом таких объектов как ГДЮЦ, кукольный театр, цирк, детский сад, женская консультация, город сад и другие.

– Территория должна быть по-настоящему интересной, познавательной для взрослых и детей, – подчеркнул губернатор. – Здесь возможно размещение и памятника строителям, а в самом сквере могут быть представлены все три основные эпохи становления и развития Царицына-Сталинграда-Волгограда. Символично, что именно в год 80-летия Сталинградской Победы в сквере по адресу улица Мира,1 город получит новое благоустроенное пространство. Считаю, что для реализации этого проекта нам потребуется именно год с учетом проектирования, переноса коммуникаций. До следующего Дня города мы можем этот проект реализовать. Предполагаем, что этот сквер будет современным, интерактивным. Нужно придумать такие фишки — наши волгоградские, царицынские, сталинградские.  

При проектировании пространства, считает губернатор, опираться необходимо на мнение молодежи. 

Я знаю, что к работе по его планированию и созданию уже подключились и активно работают наши молодежные организации, ведущие архитекторы и общественность. Считаю, будет правильным пальму первенства в проектировании и создании Сквера Строителей отдать именно молодежи, как мы с ними и договаривались на встрече в июне текущего года. Надо доверять нашей молодежи, надо дать возможность увидеть город и сквер глазами молодёжи и доверить ей этот проект. Это будет правильно. Надеюсь, вы поддержите мое предложение. Надеюсь, что и сами строители примут активное участие в реализации этого проекта.

 

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