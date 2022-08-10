Экономика

ВТБ в Волгограде увеличил выдачу ипотеки на 37%

Экономика 10.08.2022 10:24 Новости компаний
0
10.08.2022 10:24 Новости компаний


Клиенты ВТБ в Волгоградской области за последний месяц оформили жилищные кредиты на сумму свыше 800 млн рублей, что почти в 1,4 раза превышает результат июня. Всего за январь-июль было реализовано 1,6 тыс. сделок на 4,2 млрд руб. Каждая вторая выдача прошла на льготных условиях.

Интерес покупателей к первичному и вторичному жилью в регионе достиг паритета. Хотя, годом ранее на новостройки приходилось всего 22% от общего объема выдач. На фоне продолжающегося снижения ставок по собственным ипотечным программам банка доля готового жилья в объеме продаж растет из месяца в месяц.

С января по июль около трети всех ипотечных продаж на региональном рынке ВТБ провел по ипотеке с господдержкой – клиенты оформили по ней около 400 кредитов на 1 млрд рублей. «Семейной ипотекой» воспользовались 300 волгоградцев с детьми, объем сделок достиг 900 млн рублей. Причем спрос на нее вырос даже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – в три раза. В июле банк запустил собственную ипотечную программу для многодетных семей, которые могут оформить кредит всего под 3%.

В конце июня ВТБ также перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заемщикам уменьшить ставки по действующим договорам. Всего за один месяц в Волгоградской области под более низкий процент были переоформлены ипотечные кредиты на 142 млн рублей.

-В июле ипотечный рынок существенно вырос за счет улучшения условий по кредитам. Ставки вернулись к однозначному уровню и снова позволяют заемщикам планировать сделки по купле-продаже недвижимости. Кроме того, после возобновления программы рефинансирования ее доля резко выросла с 3 до 17% от всей суммы выдач. Этот финансовый инструмент всегда пользовался высоким спросом у волгоградцев и помогал им значительно снизить долговую нагрузку, поэтому до конца года можно ожидать увеличения его доли до 30%. Считаем, что клиентская активность продолжит расти на фоне дальнейшей реализации отложенного спроса и возможного продолжения снижения ключевой ставки, – прокомментировал Владимир Русаев, управляющий ВТБ в Волгоградской области.

В целом по стране за январь-июль ВТБ выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Чаще всего заемщики оформляли кредиты в Московском регионе (203 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (51,5 млрд рублей), в Краснодарском крае (24,9 млрд), Республике Татарстан (21,1 млрд), а также Новосибирской области (14,9 млрд).

 

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
10.08.2022 11:30
Экономика 10.08.2022 11:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.08.2022 10:27
Экономика 10.08.2022 10:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.08.2022 14:15
Экономика 09.08.2022 14:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.08.2022 14:09
Экономика 09.08.2022 14:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.08.2022 13:58
Экономика 09.08.2022 13:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.08.2022 13:39
Экономика 09.08.2022 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.08.2022 11:15
Экономика 09.08.2022 11:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.08.2022 10:58
Экономика 09.08.2022 10:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.08.2022 16:13
Экономика 08.08.2022 16:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.08.2022 15:33
Экономика 08.08.2022 15:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.08.2022 14:59
Экономика 08.08.2022 14:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.08.2022 14:38
Экономика 08.08.2022 14:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.08.2022 13:44
Экономика 08.08.2022 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.08.2022 13:02
Экономика 08.08.2022 13:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.08.2022 12:13
Экономика 08.08.2022 12:13
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:48
В отделениях облбольницы №1 в Волгограде проведут капремонтСмотреть фотографии
12:39
Бочаров в третий раз привился от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Как на сковородке: в Волгоградской области воздух раскалится до +42Смотреть фотографии
12:03
Снимают, но не жалуются: в детской больнице Волжского провели расследование после видео в соцсетяхСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Безопасность школ перед 1 сентября проверили в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
11:52
МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 разаСмотреть фотографии
11:34
Зенитчики под Волгоградом днем и ночью подавляли беспилотникиСмотреть фотографии
11:00
Замгубернатора Волгоградской области попросили открыть пляжи в городе-миллионникеСмотреть фотографии
10:56
Суды Волгограда эвакуировали из-за писем с угрозамиСмотреть фотографии
10:18
Отказался помогать: под Волгоградом мать изрубила топором собственного сынаСмотреть фотографии
10:12
Под Волгоградом чиновников обязали вычистить утонувший в мусоре районСмотреть фотографии
10:07
Волгоградка на иномарке насмерть сбила бабушку на переходеСмотреть фотографии
10:01
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией новое медицинское учреждение в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
Получил сотрясение: в Волгограде 6-летний ребенок выпал из окнаСмотреть фотографии
09:28
«Подожгла ради интереса»: виновницей пожара в волгоградской школе оказалась 11-летняя девочкаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
Новую ПЦР-лабораторию третьего уровня открыли в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:00
Под Волгоградом ФСБ задержала выходцев из ближнего зарубежья с 1 кг героинаСмотреть фотографии
08:19
В Волжском переименовали уже вторую безликую улицуСмотреть фотографии
21:42
Два затопленных теплохода подняли со дна Волги в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:06
Волгоградская область манит туристов в бархатный сезонСмотреть фотографии
20:44
Волгоградца осудили за распыление газового баллончика в главврача больницыСмотреть фотографии
19:47
Каждый видит то, что хочет: фотограф показал красоту озера лотосов под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:44
Здесь писалась история: деревянный домик на юге Волгограда взяли под охрануСмотреть фотографии
18:26
«Он был мертвый»: глава Городища со своим другом вытащили утонувшего ребенка с того светаСмотреть фотографии
17:40
Учащимся школы № 92 Волгограда не отменят 1 сентября из-за пожараСмотреть фотографии
17:17
Только с согласия: Минцифры высказалось о сборе биометрии у россиянСмотреть фотографии
17:06
«Ростелеком» и ГК «ЛитРес» выяснили, что читают россияне и сколько готовы потратить на цифровую литературуСмотреть фотографии
16:54
Отставной полковник получил срок в Волгоградской области за растрату зерна на 18 млнСмотреть фотографии
15:54
В Светлом Яру при ремонте набережной прикарманили 2 млн рублейСмотреть фотографии
15:50
Разрезали и стали караулить: волгоградским врачам пришлось ловить червя в веке пациенткиСмотреть фотографии
 