ВТБ в Волгограде увеличил выдачу ипотеки на 37%





Клиенты ВТБ в Волгоградской области за последний месяц оформили жилищные кредиты на сумму свыше 800 млн рублей, что почти в 1,4 раза превышает результат июня. Всего за январь-июль было реализовано 1,6 тыс. сделок на 4,2 млрд руб. Каждая вторая выдача прошла на льготных условиях.





Интерес покупателей к первичному и вторичному жилью в регионе достиг паритета. Хотя, годом ранее на новостройки приходилось всего 22% от общего объема выдач. На фоне продолжающегося снижения ставок по собственным ипотечным программам банка доля готового жилья в объеме продаж растет из месяца в месяц.





С января по июль около трети всех ипотечных продаж на региональном рынке ВТБ провел по ипотеке с господдержкой – клиенты оформили по ней около 400 кредитов на 1 млрд рублей. «Семейной ипотекой» воспользовались 300 волгоградцев с детьми, объем сделок достиг 900 млн рублей. Причем спрос на нее вырос даже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – в три раза. В июле банк запустил собственную ипотечную программу для многодетных семей, которые могут оформить кредит всего под 3%.





В конце июня ВТБ также перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заемщикам уменьшить ставки по действующим договорам. Всего за один месяц в Волгоградской области под более низкий процент были переоформлены ипотечные кредиты на 142 млн рублей.





-В июле ипотечный рынок существенно вырос за счет улучшения условий по кредитам. Ставки вернулись к однозначному уровню и снова позволяют заемщикам планировать сделки по купле-продаже недвижимости. Кроме того, после возобновления программы рефинансирования ее доля резко выросла с 3 до 17% от всей суммы выдач. Этот финансовый инструмент всегда пользовался высоким спросом у волгоградцев и помогал им значительно снизить долговую нагрузку, поэтому до конца года можно ожидать увеличения его доли до 30%. Считаем, что клиентская активность продолжит расти на фоне дальнейшей реализации отложенного спроса и возможного продолжения снижения ключевой ставки, – прокомментировал Владимир Русаев, управляющий ВТБ в Волгоградской области.





В целом по стране за январь-июль ВТБ выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Чаще всего заемщики оформляли кредиты в Московском регионе (203 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (51,5 млрд рублей), в Краснодарском крае (24,9 млрд), Республике Татарстан (21,1 млрд), а также Новосибирской области (14,9 млрд).











