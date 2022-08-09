Происшествия

Под Волгоградом 46-летний комбайнер умер в поле

Происшествия 09.08.2022 11:32
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09.08.2022 11:32


В Еланском районе Волгоградской области скончался 46-летний мужчина. Как сообщает ИА «Высота 102», комбайнеру стало плохо в поле. 

— Организована доследственная проверка, — сообщили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — Признаков криминальной смерти нет. 

Известно, что происшествие случилось накануне вблизи села Родинское. На глазах у очевидцев комбайнеру стало плохо, он выпал из машины и начал терять сознание. Находившиеся рядом очевидцы спешно погрузили мужчину в машину и повезли в Еланскую ЦРБ. Однако по пути местный житель скончался. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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