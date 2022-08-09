Под Волгоградом 46-летний комбайнер умер в поле

В Еланском районе Волгоградской области скончался 46-летний мужчина. Как сообщает ИА «Высота 102», комбайнеру стало плохо в поле.
— Организована доследственная проверка, — сообщили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — Признаков криминальной смерти нет.
Известно, что происшествие случилось накануне вблизи села Родинское. На глазах у очевидцев комбайнеру стало плохо, он выпал из машины и начал терять сознание. Находившиеся рядом очевидцы спешно погрузили мужчину в машину и повезли в Еланскую ЦРБ. Однако по пути местный житель скончался.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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