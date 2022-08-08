Экономика

Оборот денежных средств через B2B-платёжные сервисы Сбера составил 113 млрд рублей за I полугодие

Экономика 08.08.2022 13:44 Новости компаний
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08.08.2022 13:44 Новости компаний


Платёжные решения цифрового каналаSberBusinessAPI «Моментальные платежи» и «Корпоративные подписки» пополнили список официальных B2B-сервисов Сбера. 1 августа сервисы официально добавлены в линейку стандартных услуг банка для корпоративных клиентови стали доступны для подключения. За время «пилота» решений клиентами банка стали более 20 крупнейших торговых площадок и маркетплейсов, а оборот средств с помощью сервисов за первое полугодие 2022 годапревысил 113 млрд рублей.
«Моментальные платежи»
Уникальным преимуществом сервиса является возможность перевода в онлайнвзаиморасчётов партнёровс клиентами, поставщиками и контрагентами по оплате товаров и услуг. Решение автоматизировано и позволяет в один клик совершать быстрые покупки. Операции, ранее занимавшиедо трёх дней, теперь занимаютнесколько секунд.
Благодаря тому что процесс взаимодействия проходит полностью онлайн, партнёрам не нужно тратить время на выставление счетов и отслеживание состояния оплаты по ним, что зачастую приводитк снижению конверсии покупок, задержкам платежей и кассовым разрывам. Информация об изменении статуса прохождения перевода средств поступает мгновенно, поэтому партнёры могут исполнять заказ быстрее. А покупатели тратят меньше времени на оформление заказа, формирование оплаты и смогут быстрее получить свои товары и услуги.  
«Корпоративные подписки» 
Этоплатёжное решение позволяет партнёрам безакцептно списывать денежные средства по факту оказания услуг. Для этого в пользовательский путь сервиса добавлен шаг согласия клиента («оферта») на создание заранее данного акцепта, который легализует безакцептные списания между поставщиком товаров и услуг и конечным клиентом.
Теперь для клиента плата за подписку и услугу сведена к трём простым шагам: выбору нужного тарифа, авторизации через СберБизнесID принятию предложения услуги и условий оплаты. После этого он может пользоваться услугой до того момента, пока не решит отменить подписку. Поставщик услуг автоматически списывает оплату за пользование услугой с банковского счёта клиента. 
Таким образомклиент Сбера посредствомSberBusinessAPI отправляет платёжные требования в адрес покупателя, и эти требования безакцептно списывают указанную сумму в пользу партнёра. Это решение привлекательно для тех компаний, которые оказывают услуги на регулярной основе и могут предложить клиентам отказаться от годовых тарифов в пользу ежемесячных транзакций (переход на подписку).
Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк»:
«Сервисы „Моментальные платежи“ и „Корпоративные подписки“ – это современные высокотехнологичные инструменты для развития e-commerce. Услуги по-своему уникальны. Они позволяют торговым площадкам, маркетплейсам, провайдерам и поставщикам услуг настраивать наиболее удобные и конверсионные модели взаимодействия с банком, расширить аудиторию за счёт снижения входной стоимости на услуги, ускорить процессы расчётов и отгрузки товаров.Мы надеемся, что оба наших сервиса будут по достоинству оценены участниками рынка».


 

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