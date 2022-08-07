Происшествия

На севере Волгограда ликвидировали крупный пожар

Происшествия 07.08.2022 20:59
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07.08.2022 20:59


В Тракторозаводском районе Волгограда ликвидирован крупный пожар на площади в 15 гектаров. Как сообщает ИА «Высота 102», в огне уничтожено шесть нежилых строений. 

— Благодаря слаженным действиям сотрудников федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Волгоградской области пожар ликвидирован в 19.45, — прокомментировали информагентству в ведомстве. — Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 



Как уточнили в областном главке МЧС, всего к ликвидации пожара привлечено 63 человека личного состава и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России 60 человек личного состава, 21 единица техники.

ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует волгоградцам строго придерживаться правил пожарной безопасности. Жителей Волгограда и области спасатели призывают не разводить костров, не осуществлять пал сухой травы и мусора, не бросать незатушенные окурки и спички. При обнаружении возгорания сразу же вызывайте пожарную охрану по телефону «101».


По словам очевидцев, возгорание произошло в СНТ «Дружба». По другой информации, огонь буйствовал на территории садоводческого товарищества «Монолит». Обитатели дач говорят, что причиной возгорания мог стать выброшенный окурок.


Как добавили в спасательном ведомстве, в 17.30 удалось добиться локализации пожара.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области 

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