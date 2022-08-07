Происшествия

Сгорело шесть строений: на севере Волгограда локализовали пожар на площади в 15 га

Происшествия 07.08.2022 17:49
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07.08.2022 17:49


В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 7 августа, пожарные локализовали крупный пожар в одном из садоводческих товариществ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный главк МЧС, тушение осложняют сильные порывы ветра.  



— Сигнал о возгорании поступил около 15.30. В Тракторозаводском районе загорелись отдельными очагами сухая трава и камыш. На месте работают пожарные расчеты 1-го ПСО ФПС ГПС МЧС России по Волгоградской области и специализированной пожарно-спасательной части, — прокомментировали в областном главке МЧС. — Тушение осложняется сильными порывами ветра. 

Со слов очевидцев, пожар произошел в СНТ «Дружба». По другой информации, возгорание зафиксировано в СНТ «Монолит». Обитатели дач говорят, что причиной возгорания мог стать выброшенный окурок. 


— Спасибо пожарным. Поливали у забора, чтобы пламя сюда не перекинулось, — говорит один из волгоградцев. — Здесь никогда раньше не было пожара. Хотя может быть с другой стороны это и плохо — деревьев тут много растет рядом, да так, что спецмашины не проедут. 

По словам еще одного обитателя СНТ, вокруг много брошенных дач. 

— Выше головы растет сухая трава, потому что никого нет. Может природный пожар, а может бутылку кто бросил или ненормальный человек бычок выкинул. Всем миром тушили. Ведрами, шлангами, лопатами, чтобы беда до нас не доходила. 

Как сообщили в спасательном ведомстве, в 17.30 удалось добиться локализации пожара на площади в 15 гектаров. 


— Огнем уничтожено шесть деревянных нежилых заброшенных строений. Для мониторинга ситуации использовались беспилотные авиасистемы. Всего к ликвидации пожара было привлечено 63 человека личного состава, 24 единицы техники, в том числе от МЧС России 60 человек личного состава и 21 единица техники. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Информация уточняется, — пояснили в ведомстве. 

ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует жителям Волгограда и области строго соблюдать требования пожарной безопасности, а именно: воздержаться от розжига костра, пала сухой растительности и мусора, выбрасывания незатушенных сигарет и спичек. 

Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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