Отдых на турбазе «Бристоль» в Городищенском районе Волгоградской области чуть не закончился трагедией. Как стало известно ИА «Высота 102», семилетнего мальчика доставили в Волгоград с диагнозом «состояние после утопления».

— В больницу № 7 города Волгограда с турбазы доставлен семилетний ребенок, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Инцидент произошел в бассейне на одной из турбаз в хуторе Вертячем.

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам информагентства рассказали о состоянии малолетнего ребенка.

— Ребенок находится в реанимационном отделении, — пояснили в облздраве. — Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.

В правоохранительных органах жителям Волгоградского региона еще раз напоминают об ответственности, предусмотренной УК РФ за оставление детей в опасности. За жизнь и здоровье несовершеннолетних отвечают родители, либо законные представители.

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