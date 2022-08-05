Экономика 05.08.2022 15:32 Новости компаний
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05.08.2022 15:32 Новости компаний
Сбербанк принял участие в ежегодной региональной сельскохозяйственной выставке «День поля «ВолгоградАГРО». Экспозиция для аграриев состоялась в Новоаннинском районе Волгоградской области. В рамках деловой программы выставки специалисты Сбербанка приняли участие в работе круглых столов на тему «Финансовые рынки» и «Обновление машинотракторного парка». Кроме этого вниманию посетителей экспозиции сотрудники Сбербанка представили наиболее актуальную для аграриев кредитную линейку банковских продуктов, как для пополнения оборотных средств, так и для приобретения техники.
Специалисты Сбербанка проконсультировали руководителей фермерских хозяйств и представителей муниципальных районных властей по вопросам льготного кредитования по программе Минсельхоза России, открытию расчетно-кассового обслуживания. Эксперты Сбера рассказали участникам выставки о страховых продуктах и использованию инновационных нефинансовых продуктов партнёров банка.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
«Сбербанк поддерживает развитие агропромышленного комплекса в Волгоградской области. В текущем году вложение в сельскохозяйственную отрасль региона уже составило более 6,8 млрд рублей. Мы всегда готовы оказывать аграриям всестороннюю финансовую поддержку, способствовать увеличению производства и повышению эффективности сельхозпредприятий путем внедрения инноваций во все процессы производственной деятельности. Только в этом году малым фермерским хозяйствам региона, занятым в сфере АПК, банк выдал около 2,9 млрд рублей. Более 200 сельхозпредприятий также получили финансовую поддержку в рамках льготного кредитования».
Мероприятие объединило ведущих производителей и официальных поставщиков из более чем 15 регионов страны и Волгоградской области, которые представили новые образцы отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники, оборудования, средства защиты растений, удобрения и агротехнологии.
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