



В Волгоградской области подвели предварительные итоги уборки урожая и обсудили стратегию осеннего сева.

Повышение культуры земледелия – в фокусе внимания волгоградских аграриев на выставке «ВолгоградАгро» в Новоаннинском районе. В этом году многие из региональных сельхозпроизводителей готовы установить новый рекорд по производству зерна.

Валовый сбор в регионе уже перешагнул отметку в 4 млн т, что на миллион больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Этот результат заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов назвал впечатляющими и отметил важную роль технологий.

– Составляющих этого успеха много, как и помощников в этом большом труде. Мы благодарим поставщиков техники, средств защиты растений, удобрений, информационных и цифровых технологий, а также отмечаем научную подготовку и научную помощь. Но больше всего мы благодарим аграриев и землю-матушку, которая дарит нам сегодня стабильность в нашем урожае, – сказал на открытии выставки Василий Иванов.

«ФосАгро-Ставрополь», одного из главных партнеров волгоградских аграриев в сфере минерального питания растений, и выразил особую благодарность руководству компании за развитие сотрудничества с аграриями. В этом году в регионе начал работу собственный логистический комплекс компании в Михайловке. После завершения проекта модернизации его мощность достигнет 40 тыс. т минудобрений. Во время обхода экспозиций замгубернатора посетил стенд компании, одного из главных партнеров волгоградских аграриев в сфере минерального питания растений, и выразил особую благодарность руководству компании за развитие сотрудничества с аграриями. В этом году в регионе начал работу собственный логистический комплекс компании в Михайловке. После завершения проекта модернизации его мощность достигнет 40 тыс. т минудобрений.





Директор «ФосАгро-Ставрополь» Андрей Тихонов в ответ поблагодарил Василия Иванова за поддержку. Он рассказал о планах по расширению присутствия компании в регионе и развитию нового сервиса – комплексного мониторинга плодородия почвы по GPS привязке. Услуга уже доступна волгоградским аграриям.

– Мы наращиваем объемы поставок волгоградским аграриям, в ассортименте компании свыше 50 марок высококачественных минеральных удобрений. Новый сервис создает дополнительные резервы для повышения экономической эффективности агробизнеса за счет рационального применения каждого килограмма минерального питания, – сказал Андрей Тихонов.

С этой оценкой согласен Александр Шошин, врио директора ФГБУ «Центр агрохимслужбы "Волгоградский»: «Чтобы получать высокие урожаи, нужно оптимизировать минеральное питание. Сделать это возможно только по результатам агрохимобследования, которое помогает определить содержание элементов плодородия почв и другие важные критерии. По нашим данным, в регионе свыше 730 тыс. га характеризуется низким содержанием фосфора, нехватка другого немаловажного элемента питания – серы – отмечена на площади 3,8 млн га», – сообщил Александр Шошин.





О стратегии эффективного применения минеральных удобрений для предстоящего сева эксперты компании рассказали в рамках деловой программы выставки. Аграрии высоко оценили новые знания и поделились планами на будущий аграрный сезон.

– Каждый знает: прежде чем что-то лечить, нужно сделать диагностику. В этом году если есть проблемы с качеством урожая – это только из-за нехватки какого-то элемента питания, что легко можно предотвратить с помощью агрохимобследования, – считает фермер из Суровикинского района Сергей Севостьянов. –- Поэтому этот сервис очень нужный для аграриев. С компанией «ФосАгро-Ставрополь» я только начал сотрудничество в этом году. Очень доволен: с удобрениями ФосАгро получил урожайность пшеницы по непаровым предшественникам не меньше, чем по пару, а по качеству даже лучше. Приехал на выставку, чтобы обсудить закупку удобрений на осенний сев, подумаю и о том, чтобы испытать новый сервис.

У нас уборка еще не завершена, думаю, идем на рекорд. Средний показатель по итогам уборки 40% площадей – 60 ц/га. И это мы еще не подошли к самым плодородным участкам, – рассказал руководитель «Элион Агро» Владимир Данилов. – Дело не только в погоде. Удобрения для меня в Топ-3 самых необходимых для производства вещей, наравне с семенами, топливом и пестицидами. Экономить на них нельзя, если хочешь получить урожай, поэтому я предпочитаю работать с лидерами рынка, в том числе с компанией «ФосАгро-Ставрополь». Новый договор на покупку удобрений уже заключили, готовимся к приему поставки. – рассказал. –

Волгоградские аграрии считают результаты текущего года одними из лучших за всю историю. Перспективы будущего сезона будут зависеть от качества их подготовки и соблюдения агротехнологий.

Фото: Павел Мирошкин.



