Экономика 04.08.2022 14:04
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04.08.2022 14:04
«Россети Юг» завершили ремонт подстанции 35 кВ «Карьер» во Фроловском районе Волгоградской области. Подстанция отвечает за энергоснабжение двух расположенных на этой территории крупных месторождений известняковых пород.
На Зимовском и Арчединском карьерах производится щебень, который активно используется для строительства автомобильных дорог в регионе. Этот материал широко востребован в дорожном строительстве в связи с его исключительной устойчивостью к температурным перепадам.
Энергетики произвели ревизию фильтров, регенерацию масла и замену всех резиновых уплотнений силового трансформатора подстанции «Карьер». Проведенные ремонтные работы на оборудовании питающего центра позволят обеспечить непрерывность производства востребованного строительного материала.
Фото ПАО «Россети Юг».
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