Клиенты Сбербанка стали чаще открывать малый бизнес в сфере розничной торговли

Экономика 04.08.2022 12:24 Новости компаний
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04.08.2022 12:24 Новости компаний
Среди клиентов Сбербанка, работающих в сегменте «Розничная торговля», 62 тысячи компаний зарегистрировали бизнес в I полугодии 2022 года. Это на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
731 тысяча российских компаний, которые занимаются розничной торговлей, являются активными клиентами Сбера (активно используют свой расчётный счёт). 682 тысячи из них относятся к сегменту малого и микробизнеса (ММБ), и почти все они — 609 тысяч — используют приложение интернет-банкинга СберБизнес.
Интересен также портрет этих бизнесменов: в основном (61%) это предприниматели в возрасте 30–50 лет, при этом лишь 11% моложе 30 лет. Большинство из них (63%) ведут бизнес без использования онлайн-сервисов, 22% занимаются бизнесом исключительно онлайн, 15% сочетают оба варианта.
У 52% клиентов только одна торговая точка, у 28% — две, у 19% — три и более. У 1% клиентов сегмента ММБ имеется несколько сотен точек (чаще всего это вендинговые автоматы).
- Мы видим доверие к нам со стороны наших клиентов, которое с каждым годом растёт. Так, например, в этом году к нам пришли уже 111 тысяч компаний. Мы ожидаем продолжения роста числа активных клиентов, поскольку сейчас сотрудники, работающие по найму, чаще склоняются к старту своего бизнеса. Отвечая на потребности клиентов, которые открывают бизнес в сфере розничной торговли, мы в июне запустили специализированное решение для этой отрасли. Сервис "СберБизнес. Розничная торговля" позволяет предпринимателям, которые используют расчётный счёт и эквайринг Сбера, бесплатно отслеживать аналитику своей торговой точки, быстро узнавать об изменениях показателей бизнеса и получать персональные рекомендации по его развитию, - комментирует Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.
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