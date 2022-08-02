Экономика

Более 1,5 млн пользователей СберБанк Онлайн на Андроиде установили обновленную версию приложения

Экономика 02.08.2022 15:50 Новости компаний
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02.08.2022 15:50 Новости компаний


Более 1,5 млн пользователей мобильного приложения СберБанк Онлайн установили обновленную версию приложения с сайта Сбербанка. С 1 августа обновить приложение стало возможно и в других каналах, доступных для пользователей устройств на платформе Андроид: в сторах RuStore, Huawei AppGallery, SmartMarket и других.

Обновленная версия приложения, которая стала доступна для установки с сайта банка 12 июля, стала ещё более удобной и функциональной. И многие пользователи уже оценили предлагаемые возможности. Например, клиенты стали чаще пользоваться функцией переводов по номеру телефона, которая в обновленной версии переместилась на главный экран – количество переводов через Диалоги на главном экране выросло втрое по сравнению с показателями до обновления приложения.

- В обновлённом СберБанк Онлайн большое внимание уделено сбережениям клиентов — теперь они находятся в новом разделе ʺНакопленияʺ, где собраны все депозитные и инвестиционные продукты. И мы зафиксировали, что после обновления более половины пользователей перешли в этот раздел и изучили новые типы сбережений. Большой интерес вызвали инвестиции в металлы – этим продуктом в разделе «Накопления» клиенты интересовались чаще всего после вкладов.
Также более 30 тыс. клиентов прошли обучающие курсы, представленные в этом разделе. Первый — ʺКак откладывать деньгиʺ — помогает людям сформировать привычку копить часть полученного дохода. Второй курс — ʺКак сберечь деньги в период неопределённостиʺ рассказывает о доступных каждому финансовых инструментах, которые позволяют защитить свои накопления от инфляции и минимизировать риски их обесценивания, - комментирует Ксения Баринова, директор дивизиона «СберБанк Онлайн» Сбербанка.
Обновить приложение на платформе Android можно по ссылке в магазинах приложений RuStore, Huawei App Gallery, SmartMarket и в других доступных сторах.



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