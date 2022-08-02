«Спрашивал у прохожих, где он живет»: в Волгограде полицейские вернули домой потерявшего память водителя
Происшествия 02.08.2022 17:25
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02.08.2022 17:25
В Волгограде полицейские помогли вернуться домой мужчине, который из-за провалов в памяти забыл свой адрес. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по Волгограду, на пожилого мужчину, который сегодня, 2 августа стоял около своей машины возле дома №21 по ул. Казахская обратили внимание прохожие. Водитель растерянно спрашивал у проходивших мимо людей, где он живет. Неравнодушные волгоградцы, поняв, что у мужчины проблемы с памятью, сразу позвонили по телефону 112 и через некоторое время по вызову приехала полиция.
– На место прибыл участковый полицейский, который определил адрес проживания мужчины, – пояснили в УМВД. – Он оказался жителем Советского района. Участковый сопроводил его домой. Родные, как выяснилось, уже изрядно переволновались. Пенсионер рано утром выехал из дома на дачу, но телефон с собой не взял, связаться с мужчиной родные не могли. Но вместо дачи он оказался совсем в другом месте. И несколько часов провел на жаре, не понимая, куда ему надо ехать.
Родные искренне поблагодарили полицейских за найденного дедушку. Отдельное спасибо родственники адресовали волгоградцам, которые не прошли мимо попавшего в беду человека. Благодаря тому, что они вовремя забили тревогу, мужчина благополучно вернулся домой.
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