«Спрашивал у прохожих, где он живет»: в Волгограде полицейские вернули домой потерявшего память водителя









В Волгограде полицейские помогли вернуться домой мужчине, который из-за провалов в памяти забыл свой адрес. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по Волгограду, на пожилого мужчину, который сегодня, 2 августа стоял около своей машины возле дома №21 по ул. Казахская обратили внимание прохожие. Водитель растерянно спрашивал у проходивших мимо людей, где он живет. Неравнодушные волгоградцы, поняв, что у мужчины проблемы с памятью, сразу позвонили по телефону 112 и через некоторое время по вызову приехала полиция.





– На место прибыл участковый полицейский, который определил адрес проживания мужчины, – пояснили в УМВД. – Он оказался жителем Советского района. Участковый сопроводил его домой. Родные, как выяснилось, уже изрядно переволновались. Пенсионер рано утром выехал из дома на дачу, но телефон с собой не взял, связаться с мужчиной родные не могли. Но вместо дачи он оказался совсем в другом месте. И несколько часов провел на жаре, не понимая, куда ему надо ехать.





Родные искренне поблагодарили полицейских за найденного дедушку. Отдельное спасибо родственники адресовали волгоградцам, которые не прошли мимо попавшего в беду человека. Благодаря тому, что они вовремя забили тревогу, мужчина благополучно вернулся домой.



