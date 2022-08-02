Экономика

ВТБ: каждый третий звонок мошенников осуществляется через мессенджеры

Экономика 02.08.2022 09:07 Новости компаний
0
02.08.2022 09:07 Новости компаний


Каждый третий клиент ВТБ, который столкнулся с действиями мошенников, получил звонки от них через популярные мессенджеры. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком*. Наибольшее число таких вызовов зафиксировано в WhatsApp и Viber.
 
Специалисты ВТБ отмечают, что мошенники регистрируют аккаунты на так называемые «виртуальные SIM-карты» как российских, так и иностранных операторов. В последнее время клиенты все чаще получают звонки именно с зарубежных номеров, например, +84 95 ххххххх или +49 хххххх. Такие входящие вызовы из мессенджеров визуально очень схожи с обычным звонком с российского городского или мобильного номера, а на экране смартфона на платформе iOS даже выглядят как обычный звонок сотового оператора.
 
Дополнительная угроза состоит в том, что большинство мессенджеров позволяют указать любое имя абонента при регистрации номера. Мошенники пользуются этой уловкой и подписываются «Центробанком», «Службой безопасности банка», «Следственным комитетом» и т.д. Клиенты видят это на экране смартфона во время звонка и в случае экстренной ситуации могут неправильно отреагировать на него, начав разговор и предоставив злоумышленникам персональную информацию и секретные данные карт или личного кабинета.
 
Чаще всего для обмана клиентов злоумышленники применяют входящий звонок робота, который в последствии переключает на якобы «специалиста», который дезинформирует клиентов о возможной потере денежных средств, оформлении мошеннической заявки на кредит, участии в следственных мероприятиях или несанкционированной замене номера телефона.

- Звонки мошенников через мессенджеры – тренд этого сезона. Отследить злоумышленников в таких каналах гораздо труднее из-за отсутствия антиспама и антимошеннических фильтров. Сейчас мы начали фиксировать звонки с иностранных номеров, где мошенники имитируют вызовы российских госорганов, чтобы «усыпить бдительность» пользователей. Для дополнительной защиты мы рекомендуем клиентам обращать внимание на написание номера на экране смартфона и не отвечать на вызовы сразу, чтобы позднее проверить контакт в журнале вашего мессенджера, и через настройки в смартфоне запретить входящие звонки с незнакомых номеров, такая опция доступна в Telegram и Viber. Сотрудники банка в любом случае никогда не звонят клиентам в мессенджеры. С огромной долей вероятности все подобные звонки совершаются исключительно с целью получения вашей персональной информации в преступных целях, – отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

ВТБ также предупреждает клиентов, что мошенники стали обзванивать пользователей под видом службы поддержки сотовых операторов и вынуждать своих жертв настроить переадресацию входящих звонков и смс, чтобы получить доступ в онлайн-банк. В таких случаях они используют легенду о взломе личного кабинета абонента или телефона и просят ввести «специальный код» в своём телефоне, который на самом деле является USSD-командой на включение функции переадресации.

В целом за первое полугодие ВТБ обработал почти 3,9 млн обращений по темам, связанным с мошенничеством. Общий объем спасенных денежных средств составил около 13 млрд рублей, ВТБ защитил средства почти 600 тыс. клиентов.

По оценке ВТБ, решением проблемы мошенничества необходимо заниматься на государственном уровне. Банк уже подготовил ряд законодательных поправок для более эффективного противодействия мошенникам и усиления контроля над созданием мошеннических ресурсов в интернете, чтобы минимизировать потенциальный ущерб для населения.

*В опросе приняли участие более 50 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в разных городах на территории РФ.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
02.08.2022 13:13
Экономика 02.08.2022 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.08.2022 11:19
Экономика 02.08.2022 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2022 21:11
Экономика 01.08.2022 21:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2022 15:30
Экономика 01.08.2022 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2022 13:53
Экономика 01.08.2022 13:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.08.2022 13:08
Экономика 01.08.2022 13:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2022 13:05
Экономика 01.08.2022 13:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2022 11:50
Экономика 01.08.2022 11:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2022 10:16
Экономика 01.08.2022 10:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2022 10:01
Экономика 01.08.2022 10:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2022 09:09
Экономика 01.08.2022 09:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.07.2022 20:03
Экономика 30.07.2022 20:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.07.2022 14:32
Экономика 29.07.2022 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.07.2022 12:42
Экономика 29.07.2022 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.07.2022 10:42
Экономика 29.07.2022 10:42
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:05
Два самовыдвиженца выбыли из борьбы за мандаты в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
12:33
На Ангарской в Волгограде ограничат движение из-за ремонта дорогиСмотреть фотографии
12:22
Волгоградца приговорили к 8 годам за зверское убийство зятя мотыгойСмотреть фотографии
12:19
«Он провернул схему?»: суд под Волгоградом лишил ребенка с синдромом Дауна алиментов на 2,5 млнСмотреть фотографии
12:15
«Актрисы» вышли на съемочную площадку — новый сериал покажут в 2023 годуСмотреть фотографии
12:10
Бить и протыкать ногтем: санврачи научили волгоградцев находить спелые арбузыСмотреть фотографии
12:01
«Сделал сальто»: в Волжском утонул спрыгнувший с моста мужчинаСмотреть фотографии
11:39
Поселок Южный в Волгограде остается без воды уже третьи суткиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:28
Пожар с пострадавшими на станции СТ планируют устранить в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:54
Под Волгоградом чиновников заставили отремонтировать «убитые» дорогиСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде в четвертый раз загорелось бывшее общежитие на ЖолудеваСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде экстренно эвакуируют воспитанников детсадов и судейСмотреть фотографии
10:19
Прогнозы осторожные: пострадавших в ДТП жителей Перми и Богдановича транспортировали в ВолгоградСмотреть фотографии
10:11
Волгоградская область намолотила рекордные 4 миллиона тонн зернаСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде стартовала полетная программа в ПермьСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде мужчина сорвался с высоты при попытке попасть в квартируСмотреть фотографии
08:58
«ЕвроХим-ВолгаКалий» повышает социальные гарантии работникамСмотреть фотографии
08:38
В Волгоградскую область из Казахстана завезли партию контрафактных ручекСмотреть фотографии
08:08
В Волгограде разоренному «Сосновому бору» грозит банкротствоСмотреть фотографии
07:26
Полсотни домов 2 августа останутся без света в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:06
Мощи Сергия Радонежского доставят в Александро-Невский собор: программа пребывания святыниСмотреть фотографии
21:56
Будет больше фото: в Волгограде обновят коллаж на месте блиндажа генерала РодимцеваСмотреть фотографии
21:11
Агентство «Эксперт РА» подтвердило высокий рейтинг надежности «Росгосстраха»Смотреть фотографии
20:58
«Едут на свой страх и риск»: на оживленном перекрестке в Волгограде отключились светофорыСмотреть фотографии
20:29
Играем до победы: закупки на ремонт братских могил в Волгограде ходят по кругуСмотреть фотографии
20:16
Под Волгоградом открыли цех со швеями-осужденнымиСмотреть фотографии
19:34
Странные совпадения: стали известны новые подробности смерти 21-летнего срочника под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:13
Пересадивший волгоградцев на Subaru коммерсант идет под суд за махинацииСмотреть фотографии
17:56
Названы причины ДТП с погибшими под Волгоградом жителями Перми и БогдановичаСмотреть фотографии
17:32
«Там люди в ватных костюмах»: под Волгоградом из-за угроз задержали поезд из АнапыСмотреть фотографииCмотреть видео
 