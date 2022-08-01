Экономика 01.08.2022 13:08 Новости компаний
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01.08.2022 13:08 Новости компаний
Аналитики Домклик фиксируют рост выдачи ипотечных кредитов Сбера на готовые дома в рамках индивидуального жилищного строительства. За неполный июль 2022 года выдано столько же займов, сколько за май-июнь вместе взятые.
Так, по данным Домклик, Сбер в июле 2022 года выдал более 6,4 тыс. таких ипотечных кредитов на сумму почти 17 млрд рублей. Для сравнения, в мае выдано 2,2 тыс. кредитов на 5 млрд рублей, в июне — 4,8 тыс. кредитов на 12,3 млрд рублей.
Всего с начала 2022 года выдано 40,3 тыс. ипотечных кредитов на готовые дома в рамках ИЖС на сумму 111 млрд рублей. Из них более 3,5 тысячи кредитов на сумму 14,3 млрд рублей выдано по программам «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека» по льготным ставкам. Таким образом, доля госпрограмм на ИЖС по готовому жилью составляет 13% по итогам 7 месяцев этого года.
Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»:
«Рост интереса заёмщиков к ипотечным кредитам в рамках ИЖС, на наш взгляд, связан с несколькими факторами. Во-первых, такие кредиты можно взять по программе господдержки. Во-вторых, наряду с ней, Сбер предлагает собственные привлекательные ипотечные программы. В-третьих, пандемия и связанные с ней ограничения в целом подстегнули желание многих россиян приобрести недвижимость на земельном участке за чертой города. Мы продолжим работать над повышением доступности и гибкости ипотечных программ, понимая важность жилищной сферы и для граждан, и для развития экономики страны в целом».
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