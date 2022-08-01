Жильцов высотки в центре Волгограда эвакуировали из-за пожара









Сегодня, 1 августа, в 12-этажном жилом доме на улице Новороссийской в Центральном районе Волгограда загорелась квартира на шестом этаже. Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 09:51.













- В одной из комнат двенадцатиэтажного многоквартирного дома горели домашние вещи на площади 7 кв.м. Пожарные расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Волгоградской области в кратчайшие сроки ликвидировали горение и не допустили распространение огня. Была проведена эвакуация жильцов в количестве более 20 человек, - сообщили в управлении.













Пожарные применяли автолестницу. Людей выводили из задымленного подъезда в специальных защитных капюшонах, состоящих из защитной маски с фильтром.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области



